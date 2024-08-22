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Финляндии напомнили о неустойке в полмиллиарда рублей за поезда Allegro - 22.08.2024, ПРАЙМ
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Финляндии напомнили о неустойке в полмиллиарда рублей за поезда Allegro
Финляндии напомнили о неустойке в полмиллиарда рублей за поезда Allegro - 22.08.2024, ПРАЙМ
Финляндии напомнили о неустойке в полмиллиарда рублей за поезда Allegro
Сумма неустойки со стороны финской компании VR Group за нарушение контрактов по проекту поездов Allegro превысила 550 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T17:42+0300
2024-08-22T17:42+0300
ржд
поезда
поезда allegro
финляндия
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Сумма неустойки со стороны финской компании VR Group за нарушение контрактов по проекту поездов Allegro превысила 550 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в РЖД."Незаконность действий финской стороны подтверждена решениями российских судов. За неисполнение решений судов предусмотрена неустойка", — сказали в компании.Поезда Allegro (Sm6) курсировали между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Составами владело Oy Karelian Trains Ltd — совместное предприятие, созданное РЖД и VR Group в 2006 году. Поезда возможно было эксплуатировать именно на этом маршруте как минимум до 2041 года, настаивают в Москве. Однако в марте 2022-го финская компания сообщила о прекращении перевозок.
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ржд, поезда, поезда allegro, финляндия
РЖД, поезда, поезда Allegro, ФИНЛЯНДИЯ
17:42 22.08.2024
 
Финляндии напомнили о неустойке в полмиллиарда рублей за поезда Allegro

РЖД: поезда Allegro были изъяты Финляндией незаконно, неустойка 552 млн рублей

Билеты на поезда Allegro осенью будут дешевле до 40% в определенные дни недели
Билеты на поезда Allegro осенью будут дешевле до 40% в определенные дни недели
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Сумма неустойки со стороны финской компании VR Group за нарушение контрактов по проекту поездов Allegro превысила 550 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в РЖД.
"Незаконность действий финской стороны подтверждена решениями российских судов. За неисполнение решений судов предусмотрена неустойка", — сказали в компании.
Поезда Allegro (Sm6) курсировали между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Составами владело Oy Karelian Trains Ltd — совместное предприятие, созданное РЖД и VR Group в 2006 году. Поезда возможно было эксплуатировать именно на этом маршруте как минимум до 2041 года, настаивают в Москве. Однако в марте 2022-го финская компания сообщила о прекращении перевозок.
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РЖДпоездапоезда AllegroФИНЛЯНДИЯ
 
 
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