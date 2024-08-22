https://1prime.ru/20240822/allegro-851068134.html

Финляндии напомнили о неустойке в полмиллиарда рублей за поезда Allegro

Финляндии напомнили о неустойке в полмиллиарда рублей за поезда Allegro - 22.08.2024, ПРАЙМ

Финляндии напомнили о неустойке в полмиллиарда рублей за поезда Allegro

Сумма неустойки со стороны финской компании VR Group за нарушение контрактов по проекту поездов Allegro превысила 550 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T17:42+0300

2024-08-22T17:42+0300

2024-08-22T17:42+0300

ржд

поезда

поезда allegro

финляндия

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75734/96/757349689_0:40:400:265_1920x0_80_0_0_f4e024d846884ba6de833a06b035e063.jpg

МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Сумма неустойки со стороны финской компании VR Group за нарушение контрактов по проекту поездов Allegro превысила 550 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в РЖД."Незаконность действий финской стороны подтверждена решениями российских судов. За неисполнение решений судов предусмотрена неустойка", — сказали в компании.Поезда Allegro (Sm6) курсировали между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Составами владело Oy Karelian Trains Ltd — совместное предприятие, созданное РЖД и VR Group в 2006 году. Поезда возможно было эксплуатировать именно на этом маршруте как минимум до 2041 года, настаивают в Москве. Однако в марте 2022-го финская компания сообщила о прекращении перевозок.

https://1prime.ru/20240821/finlyandiya-851040416.html

финляндия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ржд, поезда, поезда allegro, финляндия