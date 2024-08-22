https://1prime.ru/20240822/allegro-851068134.html
Финляндии напомнили о неустойке в полмиллиарда рублей за поезда Allegro
Финляндии напомнили о неустойке в полмиллиарда рублей за поезда Allegro - 22.08.2024, ПРАЙМ
Финляндии напомнили о неустойке в полмиллиарда рублей за поезда Allegro
Сумма неустойки со стороны финской компании VR Group за нарушение контрактов по проекту поездов Allegro превысила 550 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T17:42+0300
2024-08-22T17:42+0300
2024-08-22T17:42+0300
ржд
поезда
поезда allegro
финляндия
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75734/96/757349689_0:40:400:265_1920x0_80_0_0_f4e024d846884ba6de833a06b035e063.jpg
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Сумма неустойки со стороны финской компании VR Group за нарушение контрактов по проекту поездов Allegro превысила 550 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в РЖД."Незаконность действий финской стороны подтверждена решениями российских судов. За неисполнение решений судов предусмотрена неустойка", — сказали в компании.Поезда Allegro (Sm6) курсировали между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Составами владело Oy Karelian Trains Ltd — совместное предприятие, созданное РЖД и VR Group в 2006 году. Поезда возможно было эксплуатировать именно на этом маршруте как минимум до 2041 года, настаивают в Москве. Однако в марте 2022-го финская компания сообщила о прекращении перевозок.
https://1prime.ru/20240821/finlyandiya-851040416.html
финляндия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75734/96/757349689_0:0:400:300_1920x0_80_0_0_27e93bb46eff19362444b653e12b74ca.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржд, поезда, поезда allegro, финляндия
РЖД, поезда, поезда Allegro, ФИНЛЯНДИЯ
Финляндии напомнили о неустойке в полмиллиарда рублей за поезда Allegro
РЖД: поезда Allegro были изъяты Финляндией незаконно, неустойка 552 млн рублей
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Сумма неустойки со стороны финской компании VR Group за нарушение контрактов по проекту поездов Allegro превысила 550 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в РЖД.
"Незаконность действий финской стороны подтверждена решениями российских судов. За неисполнение решений судов предусмотрена неустойка", — сказали в компании.
Поезда Allegro (Sm6) курсировали между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Составами владело Oy Karelian Trains Ltd — совместное предприятие, созданное РЖД и VR Group в 2006 году. Поезда возможно было эксплуатировать именно на этом маршруте как минимум до 2041 года, настаивают в Москве. Однако в марте 2022-го финская компания сообщила о прекращении перевозок.
В Финляндии подготовили проект запрета сделок с недвижимостью россиянам