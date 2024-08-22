https://1prime.ru/20240822/arenda-851050823.html

Рост ставок аренды офисов в Москве обогнал инфляцию впервые с 2020 года

Рост ставок аренды офисов в Москве обогнал инфляцию впервые с 2020 года - 22.08.2024, ПРАЙМ

Рост ставок аренды офисов в Москве обогнал инфляцию впервые с 2020 года

Ставки аренды офисов в Москве выросли за год на 16%, достигнув в среднем к концу второго квартала 25,4 тысячи рублей за квадратный метр в год и обогнав общую... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T05:40+0300

2024-08-22T05:40+0300

2024-08-22T05:41+0300

экономика

аренда

инфляция

https://cdnn.1prime.ru/img/82868/02/828680266_0:0:2501:1406_1920x0_80_0_0_865689822850dfbdfd550d6c9f62d450.jpg

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Ставки аренды офисов в Москве выросли за год на 16%, достигнув в среднем к концу второго квартала 25,4 тысячи рублей за квадратный метр в год и обогнав общую инфляцию впервые с 2020 года, сообщили РИА Недвижимость в консалтинговой компании CORE.XP. По ее данным, ставки офисной аренды в российской столице после резкого подъема доли вакантных площадей в 2015 году отстали от инфляции и снижались в реальном выражении до 2023 года. Слабая динамика стоимости аренды привела к консервативному подходу в офисном сегменте по запуску девелоперских проектов и низкому вводу новых объектов. Потребность же в новых офисных площадях с 2016 года увеличивалась. В результате доля вакантных офисных площадей снижалась и в 2023 году, по данным CORE.XP, составила 7%, а во втором квартале 2024 года упала до 5,1%, что является историческим минимумом. "Снижение доли вакантных площадей отражало дефицит предложения, который привел к повышению ставок аренды на 16% год к году во втором квартале 2024 года. Впервые с 2020 года динамика ставок аренды опередила инфляцию, которая в июне 2024 составила 8,6% год к году", - рассказали в компании. По прогнозам аналитиков CORE.XP, экономический рост создает предпосылку для дальнейшего поглощения компаниями новых офисных площадей и удержания доли свободных офисов в Москве до конца текущего года вблизи исторического минимума - на уровне 5-6%. В условиях высокого спроса и дефицитного рынка рост ставок аренды может ускориться. "Рост ставок аренды на офисы может ускориться во второй половине текущего года до максимального за последние десяти лет значения в 20% год к году, а средний уровень, таким образом, вырастет до отметки около 27 тысяч рублей за квадратный метр в год", - добавили в компании.

https://1prime.ru/20240817/arenda-850948644.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

аренда, инфляция