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Рост ставок аренды офисов в Москве обогнал инфляцию впервые с 2020 года - 22.08.2024, ПРАЙМ
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Рост ставок аренды офисов в Москве обогнал инфляцию впервые с 2020 года
Рост ставок аренды офисов в Москве обогнал инфляцию впервые с 2020 года - 22.08.2024, ПРАЙМ
Рост ставок аренды офисов в Москве обогнал инфляцию впервые с 2020 года
Ставки аренды офисов в Москве выросли за год на 16%, достигнув в среднем к концу второго квартала 25,4 тысячи рублей за квадратный метр в год и обогнав общую... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T05:40+0300
2024-08-22T05:41+0300
экономика
аренда
инфляция
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Ставки аренды офисов в Москве выросли за год на 16%, достигнув в среднем к концу второго квартала 25,4 тысячи рублей за квадратный метр в год и обогнав общую инфляцию впервые с 2020 года, сообщили РИА Недвижимость в консалтинговой компании CORE.XP. По ее данным, ставки офисной аренды в российской столице после резкого подъема доли вакантных площадей в 2015 году отстали от инфляции и снижались в реальном выражении до 2023 года. Слабая динамика стоимости аренды привела к консервативному подходу в офисном сегменте по запуску девелоперских проектов и низкому вводу новых объектов. Потребность же в новых офисных площадях с 2016 года увеличивалась. В результате доля вакантных офисных площадей снижалась и в 2023 году, по данным CORE.XP, составила 7%, а во втором квартале 2024 года упала до 5,1%, что является историческим минимумом. "Снижение доли вакантных площадей отражало дефицит предложения, который привел к повышению ставок аренды на 16% год к году во втором квартале 2024 года. Впервые с 2020 года динамика ставок аренды опередила инфляцию, которая в июне 2024 составила 8,6% год к году", - рассказали в компании. По прогнозам аналитиков CORE.XP, экономический рост создает предпосылку для дальнейшего поглощения компаниями новых офисных площадей и удержания доли свободных офисов в Москве до конца текущего года вблизи исторического минимума - на уровне 5-6%. В условиях высокого спроса и дефицитного рынка рост ставок аренды может ускориться. "Рост ставок аренды на офисы может ускориться во второй половине текущего года до максимального за последние десяти лет значения в 20% год к году, а средний уровень, таким образом, вырастет до отметки около 27 тысяч рублей за квадратный метр в год", - добавили в компании.
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аренда, инфляция
Экономика, аренда, инфляция
05:40 22.08.2024 (обновлено: 05:41 22.08.2024)
 
Рост ставок аренды офисов в Москве обогнал инфляцию впервые с 2020 года

CORE.XP: рост ставок аренды офисов в Москве обогнал инфляцию впервые с 2020 года

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанк% Сотрудники офиса
% Сотрудники офиса - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Ставки аренды офисов в Москве выросли за год на 16%, достигнув в среднем к концу второго квартала 25,4 тысячи рублей за квадратный метр в год и обогнав общую инфляцию впервые с 2020 года, сообщили РИА Недвижимость в консалтинговой компании CORE.XP.
По ее данным, ставки офисной аренды в российской столице после резкого подъема доли вакантных площадей в 2015 году отстали от инфляции и снижались в реальном выражении до 2023 года. Слабая динамика стоимости аренды привела к консервативному подходу в офисном сегменте по запуску девелоперских проектов и низкому вводу новых объектов.
Потребность же в новых офисных площадях с 2016 года увеличивалась. В результате доля вакантных офисных площадей снижалась и в 2023 году, по данным CORE.XP, составила 7%, а во втором квартале 2024 года упала до 5,1%, что является историческим минимумом.
"Снижение доли вакантных площадей отражало дефицит предложения, который привел к повышению ставок аренды на 16% год к году во втором квартале 2024 года. Впервые с 2020 года динамика ставок аренды опередила инфляцию, которая в июне 2024 составила 8,6% год к году", - рассказали в компании.
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По прогнозам аналитиков CORE.XP, экономический рост создает предпосылку для дальнейшего поглощения компаниями новых офисных площадей и удержания доли свободных офисов в Москве до конца текущего года вблизи исторического минимума - на уровне 5-6%. В условиях высокого спроса и дефицитного рынка рост ставок аренды может ускориться.
"Рост ставок аренды на офисы может ускориться во второй половине текущего года до максимального за последние десяти лет значения в 20% год к году, а средний уровень, таким образом, вырастет до отметки около 27 тысяч рублей за квадратный метр в год", - добавили в компании.
 
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