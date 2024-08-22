https://1prime.ru/20240822/avto-851056100.html

В России возобновились продажи "параллельного" Nissan Qashqai

В России возобновились продажи "параллельного" Nissan Qashqai - 22.08.2024, ПРАЙМ

В России возобновились продажи "параллельного" Nissan Qashqai

На российском авторынке наблюдается активное развитие поставок новых моделей Nissan Qashqai как второго, так и третьего поколения, говорится в материале издания | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T10:58+0300

2024-08-22T10:58+0300

2024-08-22T10:58+0300

россия

nissan

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. На российском авторынке наблюдается активное развитие поставок новых моделей Nissan Qashqai как второго, так и третьего поколения, говорится в материале издания "Автоновости дня".Отмечается, что цены на эти модели начинаются от 2 560 000 рублей для второго поколения и от 2 720 000 рублей для третьего поколения. В Россию их привезли по схеме параллельного импорта.Nissan Qashqai обладает двухзонным климат-контролем, системами контроля за давлением в шинах и окружающей освещенностью, а также рядом других функций, которые делают эксплуатацию комфортной и безопасной.Во Владивостоке предлагаются особенно выгодные условия, где можно купить Nissan Qashqai второго поколения по минимальной цене. В Воронеже, официальный дилер Nissan предлагает переднеприводные и полноприводные версии второго поколения по цене от 3 310 000 рублей и 3 760 000 рублей соответственно.В Находке предлагаются модели третьего поколения с индивидуальным дизайном, оснащенные 1,3-литровым турбомотором и передним приводом, цена которого начинается от 2 720 000 рублей.

https://1prime.ru/20240822/avto-851055626.html

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россия, nissan