Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России возобновились продажи "параллельного" Nissan Qashqai - 22.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240822/avto-851056100.html
В России возобновились продажи "параллельного" Nissan Qashqai
В России возобновились продажи "параллельного" Nissan Qashqai - 22.08.2024, ПРАЙМ
В России возобновились продажи "параллельного" Nissan Qashqai
На российском авторынке наблюдается активное развитие поставок новых моделей Nissan Qashqai как второго, так и третьего поколения, говорится в материале издания | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T10:58+0300
2024-08-22T10:58+0300
россия
nissan
https://cdnn.1prime.ru/img/83194/41/831944141_0:0:770:433_1920x0_80_0_0_93495ab95c19b0d92a3763191efed5f0.jpg
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. На российском авторынке наблюдается активное развитие поставок новых моделей Nissan Qashqai как второго, так и третьего поколения, говорится в материале издания "Автоновости дня".Отмечается, что цены на эти модели начинаются от 2 560 000 рублей для второго поколения и от 2 720 000 рублей для третьего поколения. В Россию их привезли по схеме параллельного импорта.Nissan Qashqai обладает двухзонным климат-контролем, системами контроля за давлением в шинах и окружающей освещенностью, а также рядом других функций, которые делают эксплуатацию комфортной и безопасной.Во Владивостоке предлагаются особенно выгодные условия, где можно купить Nissan Qashqai второго поколения по минимальной цене. В Воронеже, официальный дилер Nissan предлагает переднеприводные и полноприводные версии второго поколения по цене от 3 310 000 рублей и 3 760 000 рублей соответственно.В Находке предлагаются модели третьего поколения с индивидуальным дизайном, оснащенные 1,3-литровым турбомотором и передним приводом, цена которого начинается от 2 720 000 рублей.
https://1prime.ru/20240822/avto-851055626.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83194/41/831944141_141:0:718:433_1920x0_80_0_0_15775abae61d9d66b33ee656f1649c66.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, nissan
РОССИЯ, Nissan
10:58 22.08.2024
 
В России возобновились продажи "параллельного" Nissan Qashqai

"Автоновости дня": в РФ возобновились продажи Nissan Qashqai по цене ₽2,56 млн

© "Колёса.ру"Представлены первые изображения обновленного кроссовера Nissan Qashqai
Представлены первые изображения обновленного кроссовера Nissan Qashqai
© "Колёса.ру"
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. На российском авторынке наблюдается активное развитие поставок новых моделей Nissan Qashqai как второго, так и третьего поколения, говорится в материале издания "Автоновости дня".
Отмечается, что цены на эти модели начинаются от 2 560 000 рублей для второго поколения и от 2 720 000 рублей для третьего поколения. В Россию их привезли по схеме параллельного импорта.
Nissan Qashqai обладает двухзонным климат-контролем, системами контроля за давлением в шинах и окружающей освещенностью, а также рядом других функций, которые делают эксплуатацию комфортной и безопасной.
Во Владивостоке предлагаются особенно выгодные условия, где можно купить Nissan Qashqai второго поколения по минимальной цене. В Воронеже, официальный дилер Nissan предлагает переднеприводные и полноприводные версии второго поколения по цене от 3 310 000 рублей и 3 760 000 рублей соответственно.
В Находке предлагаются модели третьего поколения с индивидуальным дизайном, оснащенные 1,3-литровым турбомотором и передним приводом, цена которого начинается от 2 720 000 рублей.
Автомобиль Renault Koleos - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
В Россию вернулся кроссовер от Renault с "неубиваемым" мотором
10:33
 
РОССИЯNissan
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала