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Цена шокировала россиян: на рынок вернулся Skoda Kamiq из Европы

Цена шокировала россиян: на рынок вернулся Skoda Kamiq из Европы - 22.08.2024, ПРАЙМ

Цена шокировала россиян: на рынок вернулся Skoda Kamiq из Европы

Российские дилеры начали принимать заказы на кроссовер Skoda Kamiq европейской сборки, сообщает издание "Российская газета". | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T14:19+0300

2024-08-22T14:19+0300

2024-08-22T14:41+0300

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Российские дилеры начали принимать заказы на кроссовер Skoda Kamiq европейской сборки, сообщает издание "Российская газета".Этот автомобиль не является новинкой для российского рынка, однако теперь в продаже появились не китайские аналоги чешского бренда, а привезенные под заказ экземпляры прямиком из Европы."Под капотом" переднеприводного Skoda Kamiq установлен двигатель объемом 1 литр и мощностью 115 л.с., крутящийся момент составляет 200 Нм. Он также оснащен семиступенчатым "роботом" DSG.Автомобиль отличается обширным функционалом. Так, включены системы климат- и круиз-контроля, а также контроля давления в шинах, есть обогрев передних сидений и рулевого колеса, многофункциональная система управления с рядом подключений (Bluetooth, система Smart link для Android Auto, Apple CarPlay), система бесключевого доступа и запуска мотора и многое другое.Стоимость, однако, стартует от космических 3 750 000 рублей. Даже с учетом всех возможных дисконтных программ цена не опустится ниже 3,5 млн рублей. Эксперты сходятся во мнении, что подобный "европеец" не сможет тягаться с китайским кроссовером той же ценовой категории.

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авторынок рф, skoda, европа