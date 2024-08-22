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Цена шокировала россиян: на рынок вернулся Skoda Kamiq из Европы - 22.08.2024, ПРАЙМ
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Цена шокировала россиян: на рынок вернулся Skoda Kamiq из Европы
Цена шокировала россиян: на рынок вернулся Skoda Kamiq из Европы - 22.08.2024, ПРАЙМ
Цена шокировала россиян: на рынок вернулся Skoda Kamiq из Европы
Российские дилеры начали принимать заказы на кроссовер Skoda Kamiq европейской сборки, сообщает издание "Российская газета". | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T14:19+0300
2024-08-22T14:41+0300
авторынок рф
skoda
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Российские дилеры начали принимать заказы на кроссовер Skoda Kamiq европейской сборки, сообщает издание "Российская газета".Этот автомобиль не является новинкой для российского рынка, однако теперь в продаже появились не китайские аналоги чешского бренда, а привезенные под заказ экземпляры прямиком из Европы."Под капотом" переднеприводного Skoda Kamiq установлен двигатель объемом 1 литр и мощностью 115 л.с., крутящийся момент составляет 200 Нм. Он также оснащен семиступенчатым "роботом" DSG.Автомобиль отличается обширным функционалом. Так, включены системы климат- и круиз-контроля, а также контроля давления в шинах, есть обогрев передних сидений и рулевого колеса, многофункциональная система управления с рядом подключений (Bluetooth, система Smart link для Android Auto, Apple CarPlay), система бесключевого доступа и запуска мотора и многое другое.Стоимость, однако, стартует от космических 3 750 000 рублей. Даже с учетом всех возможных дисконтных программ цена не опустится ниже 3,5 млн рублей. Эксперты сходятся во мнении, что подобный "европеец" не сможет тягаться с китайским кроссовером той же ценовой категории.
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европа
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авторынок рф, skoda, европа
авторынок РФ, Skoda, ЕВРОПА
14:19 22.08.2024 (обновлено: 14:41 22.08.2024)
 
Цена шокировала россиян: на рынок вернулся Skoda Kamiq из Европы

"РГ": в России стартовали продажи обновленного Skoda Kamiq из Европы

© Фото : SkodaАвтомобиль Skoda Kamiq
Автомобиль Skoda Kamiq - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
© Фото : Skoda
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Российские дилеры начали принимать заказы на кроссовер Skoda Kamiq европейской сборки, сообщает издание "Российская газета".
Этот автомобиль не является новинкой для российского рынка, однако теперь в продаже появились не китайские аналоги чешского бренда, а привезенные под заказ экземпляры прямиком из Европы.
"Под капотом" переднеприводного Skoda Kamiq установлен двигатель объемом 1 литр и мощностью 115 л.с., крутящийся момент составляет 200 Нм. Он также оснащен семиступенчатым "роботом" DSG.
Автомобиль отличается обширным функционалом. Так, включены системы климат- и круиз-контроля, а также контроля давления в шинах, есть обогрев передних сидений и рулевого колеса, многофункциональная система управления с рядом подключений (Bluetooth, система Smart link для Android Auto, Apple CarPlay), система бесключевого доступа и запуска мотора и многое другое.
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Стоимость, однако, стартует от космических 3 750 000 рублей. Даже с учетом всех возможных дисконтных программ цена не опустится ниже 3,5 млн рублей. Эксперты сходятся во мнении, что подобный "европеец" не сможет тягаться с китайским кроссовером той же ценовой категории.
 
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