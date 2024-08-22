https://1prime.ru/20240822/avtomobil-851072875.html

Брутальный внедорожник из Европы: в России появился Ineos Grenadier

Брутальный внедорожник из Европы: в России появился Ineos Grenadier - 22.08.2024, ПРАЙМ

Брутальный внедорожник из Европы: в России появился Ineos Grenadier

Российские дилеры начали принимать заказы на внедорожник прямиком из Великобритании, сообщает издание "SPEEDME.RU". | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T21:54+0300

2024-08-22T21:54+0300

2024-08-22T21:54+0300

великобритания

авторынок рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848196241_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_d05bb50f44ebc07a09ea0d69e06b7ef0.jpg

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Российские дилеры начали принимать заказы на внедорожник прямиком из Великобритании, сообщает издание "SPEEDME.RU".Автомобиль доступен для покупки в двух комплектациях: Trialmaster за 15 млн рублей и Fieldmaster за 15,9 млн рублей. Особенностью модели является ее выдающаяся проходимость и высокотехнологичное оснащение, что превращает поездку в любых погодных условиях и по любым дорогам в приятное времяпрепровождение."Под капотом" полноприводного "британца" установлен бензиновый мотор на 3 литра мощностью 286 л.с. и восьмиступенчатая АКП. Габариты автомобиля составляют 4895 мм в длину, 1930 мм в ширину и 2050 мм в высоту.Богатая комплектация включает расширенную систему безопасности водителя и пассажиров, систему предотвращения столкновений, стабилизации и контроля полосы, антиблокировочную систему, датчики автоматического контроля давления в шинах. Есть новейшая мультимедийная система управления, поддерживающая Android Auto и Apple CarPlay, системы климат- и круиз-контроля и многое другое.Помимо этого, новинка отличается премиальной отделкой салона и многочисленными функциями для комфорта пассажиров.

https://1prime.ru/20240822/gaz-851072144.html

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

великобритания, авторынок рф