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Брутальный внедорожник из Европы: в России появился Ineos Grenadier
Брутальный внедорожник из Европы: в России появился Ineos Grenadier - 22.08.2024, ПРАЙМ
Брутальный внедорожник из Европы: в России появился Ineos Grenadier
Российские дилеры начали принимать заказы на внедорожник прямиком из Великобритании, сообщает издание "SPEEDME.RU". | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T21:54+0300
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Российские дилеры начали принимать заказы на внедорожник прямиком из Великобритании, сообщает издание "SPEEDME.RU".Автомобиль доступен для покупки в двух комплектациях: Trialmaster за 15 млн рублей и Fieldmaster за 15,9 млн рублей. Особенностью модели является ее выдающаяся проходимость и высокотехнологичное оснащение, что превращает поездку в любых погодных условиях и по любым дорогам в приятное времяпрепровождение."Под капотом" полноприводного "британца" установлен бензиновый мотор на 3 литра мощностью 286 л.с. и восьмиступенчатая АКП. Габариты автомобиля составляют 4895 мм в длину, 1930 мм в ширину и 2050 мм в высоту.Богатая комплектация включает расширенную систему безопасности водителя и пассажиров, систему предотвращения столкновений, стабилизации и контроля полосы, антиблокировочную систему, датчики автоматического контроля давления в шинах. Есть новейшая мультимедийная система управления, поддерживающая Android Auto и Apple CarPlay, системы климат- и круиз-контроля и многое другое.Помимо этого, новинка отличается премиальной отделкой салона и многочисленными функциями для комфорта пассажиров.
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Брутальный внедорожник из Европы: в России появился Ineos Grenadier
"SPEEDME.RU": на рынке РФ появился внедорожник Ineos Grenadier от 15 млн рублей
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Российские дилеры начали принимать заказы на внедорожник прямиком из Великобритании, сообщает издание "SPEEDME.RU".
Автомобиль доступен для покупки в двух комплектациях: Trialmaster за 15 млн рублей и Fieldmaster за 15,9 млн рублей. Особенностью модели является ее выдающаяся проходимость и высокотехнологичное оснащение, что превращает поездку в любых погодных условиях и по любым дорогам в приятное времяпрепровождение.
"Под капотом" полноприводного "британца" установлен бензиновый мотор на 3 литра мощностью 286 л.с. и восьмиступенчатая АКП. Габариты автомобиля составляют 4895 мм в длину, 1930 мм в ширину и 2050 мм в высоту.
Богатая комплектация включает расширенную систему безопасности водителя и пассажиров, систему предотвращения столкновений, стабилизации и контроля полосы, антиблокировочную систему, датчики автоматического контроля давления в шинах. Есть новейшая мультимедийная система управления, поддерживающая Android Auto и Apple CarPlay, системы климат- и круиз-контроля и многое другое.
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Помимо этого, новинка отличается премиальной отделкой салона и многочисленными функциями для комфорта пассажиров.