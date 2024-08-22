https://1prime.ru/20240822/banki-851057633.html

Иностранные дела: ФАС усилит контроль за сделками крупных банков

Иностранные дела: ФАС усилит контроль за сделками крупных банков - 22.08.2024, ПРАЙМ

Иностранные дела: ФАС усилит контроль за сделками крупных банков

Российские власти намерены внести изменения в законодательство, чтобы ужесточить контроль за сделками крупных финансовых организаций, говорится в материале... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T12:15+0300

2024-08-22T12:15+0300

2024-08-22T12:15+0300

экономика

россия

фас рф

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/79/841427931_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_b401f32b901ca30d7f1e4739630177d7.jpg

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Российские власти намерены внести изменения в законодательство, чтобы ужесточить контроль за сделками крупных финансовых организаций, говорится в материале "Известий".По новому законопроекту, банки, страховые компании и лизинговые компании, а также микрофинансовые организации (МФО) должны будут получить согласование у Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на покупку акций или активов любого потенциального конкурента.Так, кредитные организации с участием иностранного капитала, такие как Райффайзенбанк, UniCredit и Ситибанк, вынуждены искать покупателей, и такие сделки также будут подлежать согласованию с ФАС.Новое требование будет распространяться на крупные финансовые организации с высокой стоимостью активов. Это изменение направлено на предотвращение последующего формирования новых крупных игроков на рынке, но не решит проблемы тех, кто уже контролирует существенную часть рынка.

https://1prime.ru/20240814/fas-850876779.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, фас рф, банки