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Иностранные дела: ФАС усилит контроль за сделками крупных банков - 22.08.2024, ПРАЙМ
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Иностранные дела: ФАС усилит контроль за сделками крупных банков
Иностранные дела: ФАС усилит контроль за сделками крупных банков - 22.08.2024, ПРАЙМ
Иностранные дела: ФАС усилит контроль за сделками крупных банков
Российские власти намерены внести изменения в законодательство, чтобы ужесточить контроль за сделками крупных финансовых организаций, говорится в материале... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T12:15+0300
2024-08-22T12:15+0300
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Российские власти намерены внести изменения в законодательство, чтобы ужесточить контроль за сделками крупных финансовых организаций, говорится в материале "Известий".По новому законопроекту, банки, страховые компании и лизинговые компании, а также микрофинансовые организации (МФО) должны будут получить согласование у Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на покупку акций или активов любого потенциального конкурента.Так, кредитные организации с участием иностранного капитала, такие как Райффайзенбанк, UniCredit и Ситибанк, вынуждены искать покупателей, и такие сделки также будут подлежать согласованию с ФАС.Новое требование будет распространяться на крупные финансовые организации с высокой стоимостью активов. Это изменение направлено на предотвращение последующего формирования новых крупных игроков на рынке, но не решит проблемы тех, кто уже контролирует существенную часть рынка.
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россия, фас рф, банки
Экономика, РОССИЯ, ФАС РФ, Банки
12:15 22.08.2024
 
Иностранные дела: ФАС усилит контроль за сделками крупных банков

"Известия": ФАС усилит контроль за сделками крупных финансовых структур

© Unsplash/Scott GrahamБизнес, финансы
Бизнес, финансы
© Unsplash/Scott Graham
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Российские власти намерены внести изменения в законодательство, чтобы ужесточить контроль за сделками крупных финансовых организаций, говорится в материале "Известий".
По новому законопроекту, банки, страховые компании и лизинговые компании, а также микрофинансовые организации (МФО) должны будут получить согласование у Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на покупку акций или активов любого потенциального конкурента.
Так, кредитные организации с участием иностранного капитала, такие как Райффайзенбанк, UniCredit и Ситибанк, вынуждены искать покупателей, и такие сделки также будут подлежать согласованию с ФАС.
Новое требование будет распространяться на крупные финансовые организации с высокой стоимостью активов. Это изменение направлено на предотвращение последующего формирования новых крупных игроков на рынке, но не решит проблемы тех, кто уже контролирует существенную часть рынка.
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ЭкономикаРОССИЯФАС РФБанки
 
 
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