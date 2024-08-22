Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США раскрыли, какой "подарок" сделали России в Донбассе - 22.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240822/donbass-851065227.html
В США раскрыли, какой "подарок" сделали России в Донбассе
В США раскрыли, какой "подарок" сделали России в Донбассе - 22.08.2024, ПРАЙМ
В США раскрыли, какой "подарок" сделали России в Донбассе
Украинские военные освободили для российских подразделений путь на ключевой транспортный узел Донбасса, перебросив значительные резервы в Курскую область,... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T16:23+0300
2024-08-22T16:23+0300
всу
украина
россия
донбасс
https://cdnn.1prime.ru/img/78295/31/782953105_0:271:3073:1999_1920x0_80_0_0_235ddeb0e2079b8d39aeb113da2e1544.jpg
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Украинские военные освободили для российских подразделений путь на ключевой транспортный узел Донбасса, перебросив значительные резервы в Курскую область, сообщил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в ходе интервью YouTube-каналу Judging Freedom."В некоторой степени они помогли России, &lt;…&gt; внезапно ослабив свои позиции, их там просто не осталось, и поэтому российские войска усиливают нажим", — объяснил он.Эксперт также подчеркнул, что российские подразделения продолжают активно развиваться и наращивать свой потенциал. Ресурсы ВСУ же практически исчерпаны. Джонсон указал на серьезную ошибку Киева, решившего потратить значительные силы на атаку приграничных территорий России.Без Покровска "Украина потеряет способность пополнять запасы других частей, которые зависят от поставок оттуда", считает аналитик. "Они останутся без еды и боеприпасов, и российские войска зачистят эти территории", - резюмировал он.
https://1prime.ru/20240822/zelenskiy-851064439.html
украина
донбасс
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/78295/31/782953105_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_4891a71c6fdbb2ebf24832978d688b57.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, украина, россия, донбасс
ВСУ, УКРАИНА, РОССИЯ, ДОНБАСС
16:23 22.08.2024
 
В США раскрыли, какой "подарок" сделали России в Донбассе

Джонсон: ВСУ открыли для России путь на ключевой транспортный узел в Донбассе

© РИА Новости . Григорий Василенко | Перейти в медиабанкУчебный центр Национальной гвардии Украины
Учебный центр Национальной гвардии Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Григорий Василенко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Украинские военные освободили для российских подразделений путь на ключевой транспортный узел Донбасса, перебросив значительные резервы в Курскую область, сообщил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в ходе интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"В некоторой степени они помогли России, <…> внезапно ослабив свои позиции, их там просто не осталось, и поэтому российские войска усиливают нажим", — объяснил он.
Эксперт также подчеркнул, что российские подразделения продолжают активно развиваться и наращивать свой потенциал. Ресурсы ВСУ же практически исчерпаны. Джонсон указал на серьезную ошибку Киева, решившего потратить значительные силы на атаку приграничных территорий России.
Без Покровска "Украина потеряет способность пополнять запасы других частей, которые зависят от поставок оттуда", считает аналитик.
Владимир Зеленский в парламенте Канады - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
Не впечатлило: в США раскрыли главную цель "курского гамбита" Зеленского
16:05
"Они останутся без еды и боеприпасов, и российские войска зачистят эти территории", - резюмировал он.
 
ВСУУКРАИНАРОССИЯДОНБАСС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала