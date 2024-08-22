https://1prime.ru/20240822/donbass-851065227.html

В США раскрыли, какой "подарок" сделали России в Донбассе

В США раскрыли, какой "подарок" сделали России в Донбассе - 22.08.2024, ПРАЙМ

В США раскрыли, какой "подарок" сделали России в Донбассе

Украинские военные освободили для российских подразделений путь на ключевой транспортный узел Донбасса, перебросив значительные резервы в Курскую область,... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T16:23+0300

2024-08-22T16:23+0300

2024-08-22T16:23+0300

всу

украина

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Украинские военные освободили для российских подразделений путь на ключевой транспортный узел Донбасса, перебросив значительные резервы в Курскую область, сообщил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в ходе интервью YouTube-каналу Judging Freedom."В некоторой степени они помогли России, <…> внезапно ослабив свои позиции, их там просто не осталось, и поэтому российские войска усиливают нажим", — объяснил он.Эксперт также подчеркнул, что российские подразделения продолжают активно развиваться и наращивать свой потенциал. Ресурсы ВСУ же практически исчерпаны. Джонсон указал на серьезную ошибку Киева, решившего потратить значительные силы на атаку приграничных территорий России.Без Покровска "Украина потеряет способность пополнять запасы других частей, которые зависят от поставок оттуда", считает аналитик. "Они останутся без еды и боеприпасов, и российские войска зачистят эти территории", - резюмировал он.

https://1prime.ru/20240822/zelenskiy-851064439.html

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всу, украина, россия, донбасс