https://1prime.ru/20240822/dtp-851071034.html

В ЦБ сообщили об упрощении процедуры оформления ДТП

В ЦБ сообщили об упрощении процедуры оформления ДТП - 22.08.2024, ПРАЙМ

В ЦБ сообщили об упрощении процедуры оформления ДТП

С 1 октября автомобилисты смогу оформить ДТП по упрощенной схеме благодаря новым правилам ОСАГО, передает Банк России. | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T19:47+0300

2024-08-22T19:47+0300

2024-08-22T19:51+0300

дтп

банк россии

осаго

европротокол

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. С 1 октября автомобилисты смогу оформить ДТП по упрощенной схеме благодаря новым правилам ОСАГО, передает Банк России. На бланке извещения о ДТП, которое автомобилисты получают вместе с полисом ОСАГО, будет размещен QR-код. Перейдя по нему, водитель увидит страницу Госуслуг с инструкцией оформления ДТП по специальному европротоколу. Для оформления аварийной ситуации без участия ГИБДД необходимо будет скачать приложение."Такой сервис позволяет не только оформить ДТП, но и подать заявление на возмещение убытков без визита в страховую компанию. Это изменение бланка предусмотрено обновленными "Правилами ОСАГО", - следует из заявления. Европротокол пользуется высоким спросом среди автомобилистов. По данным ЦБ, более 50-100 тысяч аварий каждый месяц оформляются без вызова сотрудников ГИБДД. Более того, для удобства водителей новые "Правила ОСАГО" также дополнены информацией, которая необходима им для оформления полиса и при наступлении страхового случая.

https://1prime.ru/20240822/aktsii-851070283.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дтп, банк россии, осаго, европротокол