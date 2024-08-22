https://1prime.ru/20240822/dtp-851071034.html
В ЦБ сообщили об упрощении процедуры оформления ДТП
В ЦБ сообщили об упрощении процедуры оформления ДТП - 22.08.2024, ПРАЙМ
В ЦБ сообщили об упрощении процедуры оформления ДТП
С 1 октября автомобилисты смогу оформить ДТП по упрощенной схеме благодаря новым правилам ОСАГО, передает Банк России. | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T19:47+0300
2024-08-22T19:47+0300
2024-08-22T19:51+0300
дтп
банк россии
осаго
европротокол
https://cdnn.1prime.ru/img/83237/77/832377795_0:353:3014:2048_1920x0_80_0_0_583514cc3692ac1810636649d89fd919.jpg
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. С 1 октября автомобилисты смогу оформить ДТП по упрощенной схеме благодаря новым правилам ОСАГО, передает Банк России. На бланке извещения о ДТП, которое автомобилисты получают вместе с полисом ОСАГО, будет размещен QR-код. Перейдя по нему, водитель увидит страницу Госуслуг с инструкцией оформления ДТП по специальному европротоколу. Для оформления аварийной ситуации без участия ГИБДД необходимо будет скачать приложение."Такой сервис позволяет не только оформить ДТП, но и подать заявление на возмещение убытков без визита в страховую компанию. Это изменение бланка предусмотрено обновленными "Правилами ОСАГО", - следует из заявления. Европротокол пользуется высоким спросом среди автомобилистов. По данным ЦБ, более 50-100 тысяч аварий каждый месяц оформляются без вызова сотрудников ГИБДД. Более того, для удобства водителей новые "Правила ОСАГО" также дополнены информацией, которая необходима им для оформления полиса и при наступлении страхового случая.
https://1prime.ru/20240822/aktsii-851070283.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83237/77/832377795_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_4bd65b732cc23cbcbfd05c12ea96c2ae.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп, банк россии, осаго, европротокол
ДТП, Банк России, ОСАГО, европротокол
В ЦБ сообщили об упрощении процедуры оформления ДТП
ЦБ: оформить ДТП удаленно станет еще проще благодаря новым правилам ОСАГО
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. С 1 октября автомобилисты смогу оформить ДТП по упрощенной схеме благодаря новым правилам ОСАГО, передает Банк России.
На бланке извещения о ДТП, которое автомобилисты получают вместе с полисом ОСАГО, будет размещен QR-код. Перейдя по нему, водитель увидит страницу Госуслуг с инструкцией оформления ДТП по специальному европротоколу. Для оформления аварийной ситуации без участия ГИБДД необходимо будет скачать приложение.
"Такой сервис позволяет не только оформить ДТП, но и подать заявление на возмещение убытков без визита в страховую компанию. Это изменение бланка предусмотрено обновленными "Правилами ОСАГО", - следует из заявления.
Европротокол пользуется высоким спросом среди автомобилистов. По данным ЦБ, более 50-100 тысяч аварий каждый месяц оформляются без вызова сотрудников ГИБДД. Более того, для удобства водителей новые "Правила ОСАГО" также дополнены информацией, которая необходима им для оформления полиса и при наступлении страхового случая.
На Мосбирже зафиксировали падение российского рынка акций