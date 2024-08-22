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В ЦБ сообщили об упрощении процедуры оформления ДТП - 22.08.2024, ПРАЙМ
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В ЦБ сообщили об упрощении процедуры оформления ДТП
В ЦБ сообщили об упрощении процедуры оформления ДТП - 22.08.2024, ПРАЙМ
В ЦБ сообщили об упрощении процедуры оформления ДТП
С 1 октября автомобилисты смогу оформить ДТП по упрощенной схеме благодаря новым правилам ОСАГО, передает Банк России. | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T19:47+0300
2024-08-22T19:51+0300
дтп
банк россии
осаго
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. С 1 октября автомобилисты смогу оформить ДТП по упрощенной схеме благодаря новым правилам ОСАГО, передает Банк России. На бланке извещения о ДТП, которое автомобилисты получают вместе с полисом ОСАГО, будет размещен QR-код. Перейдя по нему, водитель увидит страницу Госуслуг с инструкцией оформления ДТП по специальному европротоколу. Для оформления аварийной ситуации без участия ГИБДД необходимо будет скачать приложение."Такой сервис позволяет не только оформить ДТП, но и подать заявление на возмещение убытков без визита в страховую компанию. Это изменение бланка предусмотрено обновленными "Правилами ОСАГО", - следует из заявления. Европротокол пользуется высоким спросом среди автомобилистов. По данным ЦБ, более 50-100 тысяч аварий каждый месяц оформляются без вызова сотрудников ГИБДД. Более того, для удобства водителей новые "Правила ОСАГО" также дополнены информацией, которая необходима им для оформления полиса и при наступлении страхового случая.
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дтп, банк россии, осаго, европротокол
ДТП, Банк России, ОСАГО, европротокол
19:47 22.08.2024 (обновлено: 19:51 22.08.2024)
 
В ЦБ сообщили об упрощении процедуры оформления ДТП

ЦБ: оформить ДТП удаленно станет еще проще благодаря новым правилам ОСАГО

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкОСАГО
ОСАГО - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. С 1 октября автомобилисты смогу оформить ДТП по упрощенной схеме благодаря новым правилам ОСАГО, передает Банк России.
На бланке извещения о ДТП, которое автомобилисты получают вместе с полисом ОСАГО, будет размещен QR-код. Перейдя по нему, водитель увидит страницу Госуслуг с инструкцией оформления ДТП по специальному европротоколу. Для оформления аварийной ситуации без участия ГИБДД необходимо будет скачать приложение.
"Такой сервис позволяет не только оформить ДТП, но и подать заявление на возмещение убытков без визита в страховую компанию. Это изменение бланка предусмотрено обновленными "Правилами ОСАГО", - следует из заявления.
Европротокол пользуется высоким спросом среди автомобилистов. По данным ЦБ, более 50-100 тысяч аварий каждый месяц оформляются без вызова сотрудников ГИБДД. Более того, для удобства водителей новые "Правила ОСАГО" также дополнены информацией, которая необходима им для оформления полиса и при наступлении страхового случая.
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