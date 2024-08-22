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Губернатор сообщил о спасении членов экипажа парома в порту "Кавказ" - 22.08.2024, ПРАЙМ
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Губернатор сообщил о спасении членов экипажа парома в порту "Кавказ"
Губернатор сообщил о спасении членов экипажа парома в порту "Кавказ" - 22.08.2024, ПРАЙМ
Губернатор сообщил о спасении членов экипажа парома в порту "Кавказ"
Оказавшихся за бортом четырех членов экипажа атакованного украинскими военными парома удалось спасти. Сейчас ведутся поисковые работы по спасению остальных... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T20:27+0300
2024-08-22T20:27+0300
происшествия
порт кавказ
паром
экипаж
всу
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Оказавшихся за бортом четырех членов экипажа атакованного украинскими военными парома удалось спасти. Сейчас ведутся поисковые работы по спасению остальных членов команды, рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. В четверг оперативный штаб региона доложил об атаке на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". В результате пожара судно затонуло. "Киевский режим вновь предпринял попытку террористической атаки на гражданские объекты. В порту "Кавказ" под удар попал железнодорожный паром, перевозивший топливо", - подчеркнул глава региона. Он также дополнил, что оперативные службы предпринимают ряд действий по устранению последствий атаки.
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порт кавказ, паром, экипаж, всу
Происшествия, Порт Кавказ, паром, экипаж, ВСУ
20:27 22.08.2024
 
Губернатор сообщил о спасении членов экипажа парома в порту "Кавказ"

Кондратьев: четырех оказавшихся за бортом членов экипажа парома спасли в порту "Кавказ"

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Оказавшихся за бортом четырех членов экипажа атакованного украинскими военными парома удалось спасти. Сейчас ведутся поисковые работы по спасению остальных членов команды, рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
В четверг оперативный штаб региона доложил об атаке на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". В результате пожара судно затонуло.
"Киевский режим вновь предпринял попытку террористической атаки на гражданские объекты. В порту "Кавказ" под удар попал железнодорожный паром, перевозивший топливо", - подчеркнул глава региона.
Он также дополнил, что оперативные службы предпринимают ряд действий по устранению последствий атаки.
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