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Губернатор сообщил о спасении членов экипажа парома в порту "Кавказ"

Губернатор сообщил о спасении членов экипажа парома в порту "Кавказ" - 22.08.2024, ПРАЙМ

Губернатор сообщил о спасении членов экипажа парома в порту "Кавказ"

Оказавшихся за бортом четырех членов экипажа атакованного украинскими военными парома удалось спасти. Сейчас ведутся поисковые работы по спасению остальных... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T20:27+0300

2024-08-22T20:27+0300

2024-08-22T20:27+0300

происшествия

порт кавказ

паром

экипаж

всу

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Оказавшихся за бортом четырех членов экипажа атакованного украинскими военными парома удалось спасти. Сейчас ведутся поисковые работы по спасению остальных членов команды, рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. В четверг оперативный штаб региона доложил об атаке на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". В результате пожара судно затонуло. "Киевский режим вновь предпринял попытку террористической атаки на гражданские объекты. В порту "Кавказ" под удар попал железнодорожный паром, перевозивший топливо", - подчеркнул глава региона. Он также дополнил, что оперативные службы предпринимают ряд действий по устранению последствий атаки.

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порт кавказ, паром, экипаж, всу