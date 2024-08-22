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ЦБ предлагает втрое повысить страховое покрытие по счетам эскроу - 22.08.2024, ПРАЙМ
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ЦБ предлагает втрое повысить страховое покрытие по счетам эскроу
ЦБ предлагает втрое повысить страховое покрытие по счетам эскроу - 22.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ предлагает втрое повысить страховое покрытие по счетам эскроу
ЦБ предлагает повысить размер страхового покрытия денежных средств на счетах эскроу с 10 миллионов до 30 миллионов рублей, заявила глава Банка России Эльвира... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T20:34+0300
2024-08-22T20:34+0300
банк россии
эльвира набиуллина
эскроу-счета
россия
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. ЦБ предлагает повысить размер страхового покрытия денежных средств на счетах эскроу с 10 миллионов до 30 миллионов рублей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Размер страхового покрытия таких средств (на счетах эскроу – ред.) сейчас составляет 10 миллионов рублей, с учетом динамики цен мы предлагаем эту сумму увеличить до 30 миллионов. Мы обсудили это и с АСВ, и министерством финансов. В целом они поддерживают идею. И если все поддержат, мы в ближайшее время проработаем внесение соответствующих законодательных изменений", - сказала Набиуллина на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ в формате видеоконференции. В пресс-службе ЦБ РФ напомнили РИА Новости, что изначально при подготовке концепции Банк России предлагал рассмотреть возможность повышения страхового покрытия до 20 миллионов рублей с общим лимитом в 30 миллионов рублей на всех эскроу-счетах вкладчика в одном банке. "Однако по итогам обсуждения концепции с рынком и заинтересованными ведомствами, а также принимая во внимание существенный рост цен на недвижимость (на первичном рынке цены выросли почти в два раза с 2020 года), было принято решение поднять уровень страхового покрытия до 30 миллионов рублей без ограничения суммы по всем эскроу-счетам вкладчика в одном банке", - прокомментировали в Банке России. С июля 2019 года в России действует схема долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов, на которые зачисляются средства дольщиков. Девелоперы не могут получить эти деньги до передачи квартир покупателям, а строительство ведут с использованием банковских кредитов.
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эльвира набиуллина, эскроу-счета, россия
Банк России, Эльвира Набиуллина, эскроу-счета, РОССИЯ
20:34 22.08.2024
 
ЦБ предлагает втрое повысить страховое покрытие по счетам эскроу

Набиуллина: ЦБ предлагает повысить страховое покрытие по счетам эскроу до 30 млн рублей

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. ЦБ предлагает повысить размер страхового покрытия денежных средств на счетах эскроу с 10 миллионов до 30 миллионов рублей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Размер страхового покрытия таких средств (на счетах эскроу – ред.) сейчас составляет 10 миллионов рублей, с учетом динамики цен мы предлагаем эту сумму увеличить до 30 миллионов. Мы обсудили это и с АСВ, и министерством финансов. В целом они поддерживают идею. И если все поддержат, мы в ближайшее время проработаем внесение соответствующих законодательных изменений", - сказала Набиуллина на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ в формате видеоконференции.
В пресс-службе ЦБ РФ напомнили РИА Новости, что изначально при подготовке концепции Банк России предлагал рассмотреть возможность повышения страхового покрытия до 20 миллионов рублей с общим лимитом в 30 миллионов рублей на всех эскроу-счетах вкладчика в одном банке.
"Однако по итогам обсуждения концепции с рынком и заинтересованными ведомствами, а также принимая во внимание существенный рост цен на недвижимость (на первичном рынке цены выросли почти в два раза с 2020 года), было принято решение поднять уровень страхового покрытия до 30 миллионов рублей без ограничения суммы по всем эскроу-счетам вкладчика в одном банке", - прокомментировали в Банке России.
Пенсионный фонд России - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
В Минтруде рассказали о новой функции на Госуслугах для пенсионеров
20:15
С июля 2019 года в России действует схема долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов, на которые зачисляются средства дольщиков. Девелоперы не могут получить эти деньги до передачи квартир покупателям, а строительство ведут с использованием банковских кредитов.
 
Банк РоссииЭльвира Набиуллинаэскроу-счетаРОССИЯ
 
 
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