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Индекс деловой активности в еврозоне в августе неожиданно вырос - 22.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240822/evrozona-851056525.html
Индекс деловой активности в еврозоне в августе неожиданно вырос
Индекс деловой активности в еврозоне в августе неожиданно вырос - 22.08.2024, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в еврозоне в августе неожиданно вырос
Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в августе вырос до 51,2 пункта с 50,2 пункта... | 22.08.2024, ПРАЙМ
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экономика
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в августе вырос до 51,2 пункта с 50,2 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении S&amp;P Global. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, напротив, снижения показателя - до 50,1 пункта.
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Экономика
11:07 22.08.2024 (обновлено: 11:08 22.08.2024)
 
Индекс деловой активности в еврозоне в августе неожиданно вырос

Индекс деловой активности в еврозоне в августе неожиданно вырос - до 51,2 пункта

© fotolia.com / jorisvo" Флаги Евросоюза на фоне здания Европейской комиссии
 Флаги Евросоюза на фоне здания Европейской комиссии - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
© fotolia.com / jorisvo
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в августе вырос до 51,2 пункта с 50,2 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении S&P Global.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, напротив, снижения показателя - до 50,1 пункта.
 
Экономика
 
 
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