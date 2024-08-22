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Индекс деловой активности в еврозоне в августе неожиданно вырос

Индекс деловой активности в еврозоне в августе неожиданно вырос - 22.08.2024, ПРАЙМ

Индекс деловой активности в еврозоне в августе неожиданно вырос

Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в августе вырос до 51,2 пункта с 50,2 пункта... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T11:07+0300

2024-08-22T11:07+0300

2024-08-22T11:08+0300

экономика

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в августе вырос до 51,2 пункта с 50,2 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении S&P Global. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, напротив, снижения показателя - до 50,1 пункта.

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