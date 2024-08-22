https://1prime.ru/20240822/forma-851050963.html

Новый ГОСТ на школьную форму может появиться уже в сентябре

Новый ГОСТ на школьную форму может появиться уже в сентябре - 22.08.2024, ПРАЙМ

Новый ГОСТ на школьную форму может появиться уже в сентябре

Новый ГОСТ на школьную форму в России может появиться уже в сентябре, заявил руководитель Росстандарта Антон Шалаев. | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T05:50+0300

2024-08-22T05:50+0300

2024-08-22T05:51+0300

гост

школьная форма

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Новый ГОСТ на школьную форму в России может появиться уже в сентябре, заявил руководитель Росстандарта Антон Шалаев. Глава Роскачества Максим Протасов в интервью РИА Новости ранее сообщал, что ГОСТ на школьную форму будет принят уже в этом году, организация также продолжит и исследование в этой отрасли. "Проект стандарта получил целый ряд предложений и замечаний, разработчик - Роскачество - к настоящему моменту снял основные противоречия в документе, сейчас, насколько мне известно, неотработанных лишь единицы. По нашим прогнозам, в случае их урегулирования уже в течение месяца документ в финальной версии может поступить в агентство и будет утверждён", - заявил газете "Известия" Шалаев. Согласно последней версии документа, с которой ознакомилось издание, новый стандарт будет касаться как повседневной, так и торжественной одежды для учащихся начальной, средней и старшей школы. Форма, как сообщается, должна соответствовать деловому стилю, разрешено носить только школьную символику, в то время как знаки неформальных молодежных движений, пропагандирующих противоправное поведение, будут запрещены. При этом, как отмечают "Известия", в новом ГОСТе не указаны требования к обуви и спортивной форме. Тем не менее он будет включать такие параметры для школьной формы, как воздухопроницаемость, влагостойкость, высокая прочность и устойчивость к образованию катышков. "ГОСТ не станет инструментом контроля, он направлен на потребителя: правила должны облегчить выбор людям, чтобы они были уверены в купленных изделиях. Стандарт выступает маркером качества, включающим в себя безопасность, комфорт и долговечность тех изделий, которые соответствуют его требованиям", - пояснили "Известиям" в Роскачестве.

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гост, школьная форма