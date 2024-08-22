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В Латвии решили защитить Галкина* "радикальным" способом - 22.08.2024, ПРАЙМ
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В Латвии решили защитить Галкина* "радикальным" способом
В Латвии решили защитить Галкина* "радикальным" способом - 22.08.2024, ПРАЙМ
В Латвии решили защитить Галкина* "радикальным" способом
Министерство иностранных дел Латвии включило в перечень нежелательных лиц блогера Максима Винклера, который освистал Максима Галкина* на его концерте в Юрмале... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T11:40+0300
2024-08-22T11:41+0300
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МОСКВА, 22 авг – ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Латвии включило в перечень нежелательных лиц блогера Максима Винклера, который освистал Максима Галкина* на его концерте в Юрмале. Об этом в своем Telegram-канале пишет Sputnik Ближнее зарубежье.Как передает Sputnik, "Максиму Винклеру будет запрещен въезд в республику".При этом сообщается, что делом Винклера занималась лично министра иностранных дел Латвии Байба Браже.Блогер Максим Винклер во время концерта Галкина* резко высказал шоумену все, что о нем думает. По словам блогера, ему хотелось высказаться резче, но "не позволило воспитание".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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латвия, блогеры
Политика, ЛАТВИЯ, блогеры
11:40 22.08.2024 (обновлено: 11:41 22.08.2024)
 
В Латвии решили защитить Галкина* "радикальным" способом

Sputnik: МИД Латвии признал нежелательным лицом блогера, нагрубившего Галкину

© Unsplash/Lāsma ArtmaneЛатвия
Латвия
© Unsplash/Lāsma Artmane
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МОСКВА, 22 авг – ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Латвии включило в перечень нежелательных лиц блогера Максима Винклера, который освистал Максима Галкина* на его концерте в Юрмале. Об этом в своем Telegram-канале пишет Sputnik Ближнее зарубежье.
Как передает Sputnik, "Максиму Винклеру будет запрещен въезд в республику".
При этом сообщается, что делом Винклера занималась лично министра иностранных дел Латвии Байба Браже.
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Блогер Максим Винклер во время концерта Галкина* резко высказал шоумену все, что о нем думает. По словам блогера, ему хотелось высказаться резче, но "не позволило воспитание".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
 
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