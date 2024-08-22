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В Латвии решили защитить Галкина* "радикальным" способом

В Латвии решили защитить Галкина* "радикальным" способом - 22.08.2024, ПРАЙМ

В Латвии решили защитить Галкина* "радикальным" способом

Министерство иностранных дел Латвии включило в перечень нежелательных лиц блогера Максима Винклера, который освистал Максима Галкина* на его концерте в Юрмале... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T11:40+0300

2024-08-22T11:40+0300

2024-08-22T11:41+0300

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МОСКВА, 22 авг – ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Латвии включило в перечень нежелательных лиц блогера Максима Винклера, который освистал Максима Галкина* на его концерте в Юрмале. Об этом в своем Telegram-канале пишет Sputnik Ближнее зарубежье.Как передает Sputnik, "Максиму Винклеру будет запрещен въезд в республику".При этом сообщается, что делом Винклера занималась лично министра иностранных дел Латвии Байба Браже.Блогер Максим Винклер во время концерта Галкина* резко высказал шоумену все, что о нем думает. По словам блогера, ему хотелось высказаться резче, но "не позволило воспитание".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

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