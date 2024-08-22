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Эксперт раскрыл, что может заставить Запад снять санкции с газовой отрасли
Эксперт раскрыл, что может заставить Запад снять санкции с газовой отрасли - 22.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт раскрыл, что может заставить Запад снять санкции с газовой отрасли
Интерес со стороны западных стран в более дешевом российском сжиженном природном газе (СПГ), а также в перспективах газового рынка РФ с точки зрения... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T17:38+0300
2024-08-22T17:38+0300
2024-08-22T17:38+0300
энергетика
спг
россия
запад
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Интерес со стороны западных стран в более дешевом российском сжиженном природном газе (СПГ), а также в перспективах газового рынка РФ с точки зрения использования технологий отражает запрос на первоочередное снятие санкций, поделился эксперт по энергетике Кирилл Родионов. "Газовая отрасль - первый кандидат на снятие санкций в случае внешнеполитической нормализации. Дело не только в объективной заинтересованности европейских потребителей в дешевом и доступном газе, но и в большом потенциале российского рынка для поставщиков технологий из ведущих стран ОЭСР", - объяснил собеседник агентства. Инвестиционные проекты в отношениях с Россией играли важную роль для Linde, Shell и других компаний, рассказал Родионов. "Поэтому крупный бизнес будет лоббировать снятие санкций с российской СПГ-отрасли после завершения острой фазы конфронтации России и стран Запада", - подчеркнул он. В ноябре 2023 года "Арктик СПГ 2" попал под адресные санкции США. Позднее Соединенные Штаты внесли в список ограничений компании, которые обеспечивают морские перевозки и строительную поддержку для энергетических проектов России. Эксперты в отрасли отмечали, что привело к ограничению возможности транспортировки российского СПГ из Арктики. Ранее 24 июня Евросоюз принял четырнадцатый пакет антироссийских санкций. Отмечается, что Брюссель ввел ограничения в отношении 69 физических и 47 юридических лиц. Под санкции также попали СПФР Банка России, 27 кораблей, сжиженный природный газ, а также российские бизнесмены и деятели культуры.
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спг, россия, запад
Энергетика, СПГ, РОССИЯ, ЗАПАД
Эксперт раскрыл, что может заставить Запад снять санкции с газовой отрасли
Родионов: Запад заинтересован в дешевом СПГ и инвестиционных проектах с Россией
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Интерес со стороны западных стран в более дешевом российском сжиженном природном газе (СПГ), а также в перспективах газового рынка РФ с точки зрения использования технологий отражает запрос на первоочередное снятие санкций, поделился эксперт по энергетике Кирилл Родионов.
"Газовая отрасль - первый кандидат на снятие санкций в случае внешнеполитической нормализации. Дело не только в объективной заинтересованности европейских потребителей в дешевом и доступном газе, но и в большом потенциале российского рынка для поставщиков технологий из ведущих стран ОЭСР", - объяснил собеседник агентства.
Инвестиционные проекты в отношениях с Россией играли важную роль для Linde, Shell и других компаний, рассказал Родионов. "Поэтому крупный бизнес будет лоббировать снятие санкций с российской СПГ-отрасли после завершения острой фазы конфронтации России и стран Запада", - подчеркнул он.
В ноябре 2023 года "Арктик СПГ 2" попал под адресные санкции США. Позднее Соединенные Штаты внесли в список ограничений компании, которые обеспечивают морские перевозки и строительную поддержку для энергетических проектов России. Эксперты в отрасли отмечали, что привело к ограничению возможности транспортировки российского СПГ из Арктики.
В "Мечел" сообщили о продаже активов в Литве и Швейцарии
Ранее 24 июня Евросоюз принял четырнадцатый пакет антироссийских санкций. Отмечается, что Брюссель ввел ограничения в отношении 69 физических и 47 юридических лиц. Под санкции также попали СПФР Банка России, 27 кораблей, сжиженный природный газ, а также российские бизнесмены и деятели культуры.