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Новак доложил о результатах работы программы социальной газификации - 22.08.2024, ПРАЙМ
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Новак доложил о результатах работы программы социальной газификации
Новак доложил о результатах работы программы социальной газификации - 22.08.2024, ПРАЙМ
Новак доложил о результатах работы программы социальной газификации
Уже 1,2 тысячи домовладений в садовых товариществах подключены к газу. Общее число заявок составляет 25 тысяч, доложил вице-премьер России Александр Новак. | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T18:19+0300
2024-08-22T18:19+0300
энергетика
россия
александр новак
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Уже 1,2 тысячи домовладений в садовых товариществах подключены к газу. Общее число заявок составляет 25 тысяч, доложил вице-премьер России Александр Новак. Глава России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию в феврале текущего года объявил о расширении программы социальной газификации. Так, ее положения распространились на дома садового товарищества. Президент заявил о намерениях газифицировать Камчатский край и некоторые другие районы сжиженным природным газом. "По вашему поручению регионы формируют и утверждают планы-графики и, по имеющейся информации, уже планы-графики утверждены в 32 регионах. Уже подано 25 тысяч заявок на догазификацию домовладений в СНТ, из которых принято более 15 тысяч заявок и заключено 6400 договоров. Уже исполнено до границ домовладений 1190", - подчеркнул Новак. Работы в регионах планируют закончить до 1 сентября.
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россия, александр новак
Энергетика, РОССИЯ, Александр Новак
18:19 22.08.2024
 
Новак доложил о результатах работы программы социальной газификации

Новак: 1,2 тысяч домовладений в садовых товариществах России подключены к газу

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкКоттеджный поселок
Коттеджный поселок - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Уже 1,2 тысячи домовладений в садовых товариществах подключены к газу. Общее число заявок составляет 25 тысяч, доложил вице-премьер России Александр Новак.
Глава России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию в феврале текущего года объявил о расширении программы социальной газификации. Так, ее положения распространились на дома садового товарищества. Президент заявил о намерениях газифицировать Камчатский край и некоторые другие районы сжиженным природным газом.
"По вашему поручению регионы формируют и утверждают планы-графики и, по имеющейся информации, уже планы-графики утверждены в 32 регионах. Уже подано 25 тысяч заявок на догазификацию домовладений в СНТ, из которых принято более 15 тысяч заявок и заключено 6400 договоров. Уже исполнено до границ домовладений 1190", - подчеркнул Новак.
Работы в регионах планируют закончить до 1 сентября.
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