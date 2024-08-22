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Это провал. США не смогут догнать Россию в разработке гиперзвукового оружия - 22.08.2024, ПРАЙМ
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Это провал. США не смогут догнать Россию в разработке гиперзвукового оружия
Это провал. США не смогут догнать Россию в разработке гиперзвукового оружия - 22.08.2024, ПРАЙМ
Это провал. США не смогут догнать Россию в разработке гиперзвукового оружия
Недавние испытания гиперзвукового оружия в Соединенных Штатах в очередной раз закончились провалом. США безнадежно отстают в этой области от Российской... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T10:03+0300
2024-08-22T10:03+0300
вооружения
сша
гиперзвуковое оружие
россия
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МОСКВА, 22 авг – ПРАЙМ. Недавние испытания гиперзвукового оружия в Соединенных Штатах в очередной раз закончились провалом. США безнадежно отстают в этой области от Российской Федерации, которая остается единственной страной, обладающей гиперзвуковым оружием на тактическом, оперативном, стратегическом и доктринальном уровнях, утверждает в материале для издания infoBRICS обозреватель Драголюб Боснич.Он приводит выдержку из заявления Счетной палаты США, которое было сделано как раз во время неудачных испытаний "гиперзвука". Американские аудиторы отметили, что "годы усилий и миллиарды долларов, потраченные на разработку гиперзвукового оружия, привели лишь к незначительному прогрессу".При этом в Счетной палате особо подчеркнули, что "Пентагон до сих не смог развернуть даже свою первую действующую систему гиперзвукового оружия". Более того, ввод в эксплуатацию первых прототипов "гиперзвука", по оценке аудиторов, не способен обеспечить появления эффективных или доступных возможностей для вооруженных сил" Соединенных Штатов.При этом в публикации утверждается, что США продолжают отставать в сфере гиперзвукового оружия из-за того, что применяет устаревшие методики, "продолжая пребывать в иллюзии, что может победить в гиперзвуковой гонке".Россия же, по данным Боснича, на сегодняшний день располагает примерно двумя десятками различных гиперзвуковых средств поражения и продолжает их модернизировать, в связи с чем постоянно увеличивается отставание в этой сфере Соединенных Штатов.Полностью читайте статью на ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
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сша, гиперзвуковое оружие, россия
Вооружения, США, гиперзвуковое оружие, РОССИЯ
10:03 22.08.2024
 
Это провал. США не смогут догнать Россию в разработке гиперзвукового оружия

infoBRICS: в США в очередной раз провалились испытания гиперзвукового оружия

© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты "Циркон"
Запуск ракеты Циркон - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 22 авг – ПРАЙМ. Недавние испытания гиперзвукового оружия в Соединенных Штатах в очередной раз закончились провалом. США безнадежно отстают в этой области от Российской Федерации, которая остается единственной страной, обладающей гиперзвуковым оружием на тактическом, оперативном, стратегическом и доктринальном уровнях, утверждает в материале для издания infoBRICS обозреватель Драголюб Боснич.
Он приводит выдержку из заявления Счетной палаты США, которое было сделано как раз во время неудачных испытаний "гиперзвука". Американские аудиторы отметили, что "годы усилий и миллиарды долларов, потраченные на разработку гиперзвукового оружия, привели лишь к незначительному прогрессу".
При этом в Счетной палате особо подчеркнули, что "Пентагон до сих не смог развернуть даже свою первую действующую систему гиперзвукового оружия". Более того, ввод в эксплуатацию первых прототипов "гиперзвука", по оценке аудиторов, не способен обеспечить появления эффективных или доступных возможностей для вооруженных сил" Соединенных Штатов.
При этом в публикации утверждается, что США продолжают отставать в сфере гиперзвукового оружия из-за того, что применяет устаревшие методики, "продолжая пребывать в иллюзии, что может победить в гиперзвуковой гонке".
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Россия же, по данным Боснича, на сегодняшний день располагает примерно двумя десятками различных гиперзвуковых средств поражения и продолжает их модернизировать, в связи с чем постоянно увеличивается отставание в этой сфере Соединенных Штатов.
Полностью читайте статью на ИноСМИ >>>
 
ВооруженияСШАгиперзвуковое оружиеРОССИЯ
 
 
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