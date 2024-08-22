https://1prime.ru/20240822/giperzvuk-851054735.html

Это провал. США не смогут догнать Россию в разработке гиперзвукового оружия

Это провал. США не смогут догнать Россию в разработке гиперзвукового оружия - 22.08.2024, ПРАЙМ

Это провал. США не смогут догнать Россию в разработке гиперзвукового оружия

Недавние испытания гиперзвукового оружия в Соединенных Штатах в очередной раз закончились провалом. США безнадежно отстают в этой области от Российской... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T10:03+0300

2024-08-22T10:03+0300

2024-08-22T10:03+0300

вооружения

сша

гиперзвуковое оружие

россия

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МОСКВА, 22 авг – ПРАЙМ. Недавние испытания гиперзвукового оружия в Соединенных Штатах в очередной раз закончились провалом. США безнадежно отстают в этой области от Российской Федерации, которая остается единственной страной, обладающей гиперзвуковым оружием на тактическом, оперативном, стратегическом и доктринальном уровнях, утверждает в материале для издания infoBRICS обозреватель Драголюб Боснич.Он приводит выдержку из заявления Счетной палаты США, которое было сделано как раз во время неудачных испытаний "гиперзвука". Американские аудиторы отметили, что "годы усилий и миллиарды долларов, потраченные на разработку гиперзвукового оружия, привели лишь к незначительному прогрессу".При этом в Счетной палате особо подчеркнули, что "Пентагон до сих не смог развернуть даже свою первую действующую систему гиперзвукового оружия". Более того, ввод в эксплуатацию первых прототипов "гиперзвука", по оценке аудиторов, не способен обеспечить появления эффективных или доступных возможностей для вооруженных сил" Соединенных Штатов.При этом в публикации утверждается, что США продолжают отставать в сфере гиперзвукового оружия из-за того, что применяет устаревшие методики, "продолжая пребывать в иллюзии, что может победить в гиперзвуковой гонке".Россия же, по данным Боснича, на сегодняшний день располагает примерно двумя десятками различных гиперзвуковых средств поражения и продолжает их модернизировать, в связи с чем постоянно увеличивается отставание в этой сфере Соединенных Штатов.Полностью читайте статью на ИноСМИ >>>

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сша, гиперзвуковое оружие, россия