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Сотрудники Google отказываются открывать доступ к ИИ военным, сообщают СМИ
Сотрудники Google отказываются открывать доступ к ИИ военным, сообщают СМИ - 22.08.2024, ПРАЙМ
Сотрудники Google отказываются открывать доступ к ИИ военным, сообщают СМИ
Около 200 сотрудников компании Google, занимающихся разработкой технологий искусственного интеллекта (ИИ) Google DeepMind, составили обращение к руководству с... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T19:44+0300
2024-08-22T19:44+0300
2024-08-22T19:44+0300
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ВАШИНГТОН, 22 авг - ПРАЙМ. Около 200 сотрудников компании Google, занимающихся разработкой технологий искусственного интеллекта (ИИ) Google DeepMind, составили обращение к руководству с просьбой прекратить обмен результатами исследований с военными структурами, сообщает издание Time. Обеспокоенные сотрудники считают, что их разработки "продаются военным, которые ведут боевые действия, что противоречит, по мнению работников, собственным правилам Google, касающимся ИИ". Источник также подчеркивает, что документ был направлен высшим кругам корпорации еще в мае, однако до сих пор не последовало никаких ответных действий.Time сообщает о том, что конкретные военные структуры сотрудниками не назывались, однако, по данным журнала, речь идет о военных Израиля, с которыми Google в апреле заключила контракт.
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google, развитие ии, военные
Google, развитие ИИ, военные
Сотрудники Google отказываются открывать доступ к ИИ военным, сообщают СМИ
Time: сотрудники Google просят компанию отказаться от контрактов с военными
ВАШИНГТОН, 22 авг - ПРАЙМ.
Около 200 сотрудников компании Google, занимающихся разработкой технологий искусственного интеллекта (ИИ) Google DeepMind, составили обращение к руководству с просьбой прекратить обмен результатами исследований с военными структурами, сообщает издание Time
.
Обеспокоенные сотрудники считают, что их разработки "продаются военным, которые ведут боевые действия, что противоречит, по мнению работников, собственным правилам Google, касающимся ИИ".
Источник также подчеркивает, что документ был направлен высшим кругам корпорации еще в мае, однако до сих пор не последовало никаких ответных действий.
Time сообщает о том, что конкретные военные структуры сотрудниками не назывались, однако, по данным журнала, речь идет о военных Израиля, с которыми Google в апреле заключила контракт.
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