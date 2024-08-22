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Россияне не останутся без красной икры к Новому году, заявил Патрушев

Россияне не останутся без красной икры к Новому году, заявил Патрушев - 22.08.2024, ПРАЙМ

Россияне не останутся без красной икры к Новому году, заявил Патрушев

Россияне в этом году не останутся без рыбы и красной икры на Новый год, поскольку рост цен на эти товары является спекулятивным и объективных предпосылок для... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T08:48+0300

2024-08-22T08:48+0300

2024-08-22T08:48+0300

россия

икра

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Россияне в этом году не останутся без рыбы и красной икры на Новый год, поскольку рост цен на эти товары является спекулятивным и объективных предпосылок для подорожания нет. Об этом агентству РИА Новости заявил вице-премьер России Дмитрий Патрушев."И рыба, и икра — будут. И селедка, и шпроты, и другие продукты для салатов и новогоднего стола. Вы же знаете, что крабовые палочки делают из фарша сурими? Ранее его только импортировали в страну, сейчас у нас его производят и на береговых заводах, и на борту рыболовных траулеров", — рассказал он.По данным Росрыболовства, объем производства лососевых видов рыб в 2023 году составил 609 тысяч тонн, что стало вторым по величине показателем в истории.По словам Патрушева, российские рыбаки также выловили больше сельди, иваси, кальмара, креветок, чем в прошлом году. Вылов тюльки и хамсы в Азово-Черноморском бассейне также увеличился. Кроме того, прошла успешная мойвенная кампания в Баренцевом море, которая позволила нарастить сырье для пресервов и консервов.

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россия, икра