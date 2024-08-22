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Эфиопия хочет привлечь российские инвестиции, сообщают СМИ
Эфиопия хочет привлечь российские инвестиции, сообщают СМИ - 22.08.2024, ПРАЙМ
Эфиопия хочет привлечь российские инвестиции, сообщают СМИ
Эфиопия хочет привлечь российские инвестиции в ключевые секторы, включая производство, технологии, фармацевтику, автомобилестроение и переработку... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T15:51+0300
2024-08-22T15:51+0300
2024-08-22T15:51+0300
экономика
эфиопия
инвестиции
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Эфиопия хочет привлечь российские инвестиции в ключевые секторы, включая производство, технологии, фармацевтику, автомобилестроение и переработку сельскохозяйственной продукции, сообщает местный телеканал EBC со ссылкой на директора Корпорации промышленных парков Эфиопии (IPDC) Фиссехи Йитагесу. В ходе виртуальной встречи с заместителем главы миссии посольства Эфиопии в Российской Федерации Розой Йерукнех, директор IPDC изложил планы по вовлечению российских инвестиций в эфиопскую экономику, говорится в сообщении. "Корпорация развития промышленных парков Эфиопии (IPDC) активно стремится привлечь российских инвесторов для поддержки промышленных парков страны и зоны свободной торговли Дыре-Дауа", - заявил Йитагесу. Роза Йерукнех подчеркнула исторические политические и экономические связи между Эфиопией и Россией, отметив большой интерес российских инвесторов к эфиопским промышленным паркам. Она также упомянула продолжающиеся усилия по привлечению инвестиций и предложила организовать двусторонние переговоры с потенциальными инвесторами на предстоящих международных деловых и инвестиционных форумах в России, сообщает телеканал.
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эфиопия, инвестиции, россия, промышленность
Экономика, ЭФИОПИЯ, инвестиции, РОССИЯ, Промышленность
Эфиопия хочет привлечь российские инвестиции, сообщают СМИ
EBC: Эфиопия стремится привлечь российские инвестиции в промышленность
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Эфиопия хочет привлечь российские инвестиции в ключевые секторы, включая производство, технологии, фармацевтику, автомобилестроение и переработку сельскохозяйственной продукции, сообщает местный телеканал EBC со ссылкой на директора Корпорации промышленных парков Эфиопии (IPDC) Фиссехи Йитагесу.
В ходе виртуальной встречи с заместителем главы миссии посольства Эфиопии в Российской Федерации Розой Йерукнех, директор IPDC изложил планы по вовлечению российских инвестиций в эфиопскую экономику, говорится в сообщении.
"Корпорация развития промышленных парков Эфиопии (IPDC) активно стремится привлечь российских инвесторов для поддержки промышленных парков страны и зоны свободной торговли Дыре-Дауа", - заявил Йитагесу.
Роза Йерукнех подчеркнула исторические политические и экономические связи между Эфиопией и Россией, отметив большой интерес российских инвесторов к эфиопским промышленным паркам. Она также упомянула продолжающиеся усилия по привлечению инвестиций и предложила организовать двусторонние переговоры с потенциальными инвесторами на предстоящих международных деловых и инвестиционных форумах в России, сообщает телеканал.
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