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Альфа-банк запустит ипотеку с опцией снижения ставки вслед за ключевой

Альфа-банк запустит ипотеку с опцией снижения ставки вслед за ключевой - 22.08.2024, ПРАЙМ

Альфа-банк запустит ипотеку с опцией снижения ставки вслед за ключевой

Альфа-банк с 22 августа предоставил россиянам опцию с гарантией снижения ставки по ипотечному кредиту с привязкой к ключевой ставке Банка России. Об этом... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T08:17+0300

2024-08-22T08:17+0300

2024-08-22T08:17+0300

экономика

россия

альфа-банк

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Альфа-банк с 22 августа предоставил россиянам опцию с гарантией снижения ставки по ипотечному кредиту с привязкой к ключевой ставке Банка России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление банка.Согласно данным РБК, клиенты банка могут включить эту опцию в договор при оформлении ипотеки на строящееся и готовое жилье. Снижение ставки может быть применено один раз на любом сроке кредита, клиенту достаточно отправить запрос в банк."Если клиент хотел бы снизить свою ставку при ключевой ставке ЦБ ниже 12%, банк предложит снижение ставки до уровня рыночной по продукту "Рефинансирование", которая была при ключевой ставке 12%", — отметил в беседе с изданием глава департамента развития розничных кредитных продуктов Альфа-банка Артем Иванов.Отмечается, что снижение ставки осуществляется после очередного снижения ключевой ставки ЦБ, сама услуга для клиентов будет бесплатной. В кредитной организации подчеркнули, что такое решение может быть поддержать рынок ипотечных кредитов в условиях высоких ставок.Опция по снижению ставки за отдельную плату может быть полезна на вторичном рынке, где нет льготных программ. Однако эксперты считают, что эти схемы больше направлены на максимизацию прибыли банков и предполагают тщательное изучение заемщиком своих возможностей, заключили в издании.

https://1prime.ru/20240821/banki-851035576.html

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россия, альфа-банк