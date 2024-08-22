Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Альфа-банк запустит ипотеку с опцией снижения ставки вслед за ключевой - 22.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240822/ipoteka-851052660.html
Альфа-банк запустит ипотеку с опцией снижения ставки вслед за ключевой
Альфа-банк запустит ипотеку с опцией снижения ставки вслед за ключевой - 22.08.2024, ПРАЙМ
Альфа-банк запустит ипотеку с опцией снижения ставки вслед за ключевой
Альфа-банк с 22 августа предоставил россиянам опцию с гарантией снижения ставки по ипотечному кредиту с привязкой к ключевой ставке Банка России. Об этом... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T08:17+0300
2024-08-22T08:17+0300
экономика
россия
альфа-банк
https://cdnn.1prime.ru/img/82729/53/827295369_0:0:3027:1702_1920x0_80_0_0_7252cae1865bf13cfeac2a7cc4cedd52.jpg
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Альфа-банк с 22 августа предоставил россиянам опцию с гарантией снижения ставки по ипотечному кредиту с привязкой к ключевой ставке Банка России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление банка.Согласно данным РБК, клиенты банка могут включить эту опцию в договор при оформлении ипотеки на строящееся и готовое жилье. Снижение ставки может быть применено один раз на любом сроке кредита, клиенту достаточно отправить запрос в банк."Если клиент хотел бы снизить свою ставку при ключевой ставке ЦБ ниже 12%, банк предложит снижение ставки до уровня рыночной по продукту "Рефинансирование", которая была при ключевой ставке 12%", — отметил в беседе с изданием глава департамента развития розничных кредитных продуктов Альфа-банка Артем Иванов.Отмечается, что снижение ставки осуществляется после очередного снижения ключевой ставки ЦБ, сама услуга для клиентов будет бесплатной. В кредитной организации подчеркнули, что такое решение может быть поддержать рынок ипотечных кредитов в условиях высоких ставок.Опция по снижению ставки за отдельную плату может быть полезна на вторичном рынке, где нет льготных программ. Однако эксперты считают, что эти схемы больше направлены на максимизацию прибыли банков и предполагают тщательное изучение заемщиком своих возможностей, заключили в издании.
https://1prime.ru/20240821/banki-851035576.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82729/53/827295369_20:0:2749:2047_1920x0_80_0_0_7d032aeaf0d40a8f560b34792d6e945e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, альфа-банк
Экономика, РОССИЯ, Альфа-банк
08:17 22.08.2024
 
Альфа-банк запустит ипотеку с опцией снижения ставки вслед за ключевой

РБК: Альфа-банк запустит ипотеку с опцией снижения ставки вслед за ключевой

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк%Открытое акционерное общество "Альфа-Банк"
%Открытое акционерное общество Альфа-Банк - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Альфа-банк с 22 августа предоставил россиянам опцию с гарантией снижения ставки по ипотечному кредиту с привязкой к ключевой ставке Банка России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление банка.
Согласно данным РБК, клиенты банка могут включить эту опцию в договор при оформлении ипотеки на строящееся и готовое жилье. Снижение ставки может быть применено один раз на любом сроке кредита, клиенту достаточно отправить запрос в банк.
"Если клиент хотел бы снизить свою ставку при ключевой ставке ЦБ ниже 12%, банк предложит снижение ставки до уровня рыночной по продукту "Рефинансирование", которая была при ключевой ставке 12%", — отметил в беседе с изданием глава департамента развития розничных кредитных продуктов Альфа-банка Артем Иванов.
Отмечается, что снижение ставки осуществляется после очередного снижения ключевой ставки ЦБ, сама услуга для клиентов будет бесплатной. В кредитной организации подчеркнули, что такое решение может быть поддержать рынок ипотечных кредитов в условиях высоких ставок.
Опция по снижению ставки за отдельную плату может быть полезна на вторичном рынке, где нет льготных программ. Однако эксперты считают, что эти схемы больше направлены на максимизацию прибыли банков и предполагают тщательное изучение заемщиком своих возможностей, заключили в издании.
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
Банки возобновят выдачи льготной IТ-ипотеки по новым условиям
Вчера, 13:28
 
ЭкономикаРОССИЯАльфа-банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала