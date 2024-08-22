https://1prime.ru/20240822/ipoteka-851069200.html

ЦБ: выдача ипотеки российскими банками упала более чем вдвое за июль

ЦБ: выдача ипотеки российскими банками упала более чем вдвое за июль - 22.08.2024, ПРАЙМ

ЦБ: выдача ипотеки российскими банками упала более чем вдвое за июль

Объем выдачи ипотеки банками страны в июле упал до 356 миллиардов рублей с 788 миллиардов в июне, следует из материала, посвящённого развитию банковского... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T18:25+0300

2024-08-22T18:25+0300

2024-08-22T18:25+0300

банк россии

ипотека

банки

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84132/47/841324767_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_994d80918ed5b70093b4807659ae7269.jpg

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Объем выдачи ипотеки банками страны в июле упал до 356 миллиардов рублей с 788 миллиардов в июне, следует из материала, посвящённого развитию банковского сектора и подготовленного ЦБ РФ. "Объемы выдач ожидаемо сократились более чем в два раза, до 356 миллиардов рублей с 788 миллиардов рублей в июне. Тем не менее сравнивать два месяца не совсем корректно, так как июньский объем выдач был аномально высоким в преддверии изменения условий господдержки. По предварительным данным, темпы роста ипотеки замедлились до более сбалансированных 0,7% (объем портфеля составил 19,7 триллиона рублей) после ажиотажных 3,1% в июне", - говорится в материале. В том числе выдача ипотеки с господдержкой за июль сократились почти в четыре раза (до 179 миллиардов рублей с 679 миллиардов в июне). Но июльские цифры госпрограмм также недостаточно показательны из-за того, что, с одной стороны, выдавались льготные кредиты, договор по которым заключен до 1 июля по старым правилам, а с другой – измененная "Семейная ипотека" заработала только после 11 июля, поясняет ЦБ. Поэтому оценивать эффект от изменения условий госпрограмм пока рано, полагает регулятор. "Выдачи рыночной ипотеки, наоборот, ускорились (плюс 61%, до 177 миллиардов рублей с 110 миллиардов в июне), частично за счет продуктов, предполагающих сниженную ставку на первые 1–5 лет за счет завышения стоимости квартиры. Банк России неоднократно заявлял о рисках таких схем для заемщиков и сейчас прорабатывает изменения в регулировании для их снижения", - также говорится в материале.

https://1prime.ru/20240822/pribyl-851069075.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ипотека, банки, россия