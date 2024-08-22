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Российские рыбаки ставят новый рекорд по вылову иваси

Российские рыбаки ставят новый рекорд по вылову иваси - 22.08.2024, ПРАЙМ

Российские рыбаки ставят новый рекорд по вылову иваси

Российские рыбаки ставят новый рекорд по вылову сардины иваси: он уже почти вдвое выше исторического максимума 2023 года, заявил в интервью РИА Новости... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T07:55+0300

2024-08-22T07:55+0300

2024-08-22T07:56+0300

экономика

николай патрушев

вылов

рекорд

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Российские рыбаки ставят новый рекорд по вылову сардины иваси: он уже почти вдвое выше исторического максимума 2023 года, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "В прошлом году добыли 544 тысячи тонн (сардины иваси - ред.), это рекорд с момента ее возвращения... Сейчас добыто уже более 166 тысяч тонн, что на 82% выше уровня прошлого года", - сказал Патрушев. По его словам, сейчас рыбаки добывают сардину иваси круглый год: в российских водах, в зоне Японии, в открытом районе Тихого океана. При этом большая часть улова идет на внутренний рынок. Вице-премьер отметил, что такую рыбу в СССР называли сельдью иваси: "Во времена, когда надо было кормить население, а привычная сельдь ушла от берегов Дальнего Востока, а иваси было в избытке". Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

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николай патрушев, вылов, рекорд