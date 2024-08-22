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Паром с топливными цистернами был атакован в порту "Кавказ"
Паром с топливными цистернами был атакован в порту "Кавказ" - 22.08.2024, ПРАЙМ
Паром с топливными цистернами был атакован в порту "Кавказ"
Железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ" был атакован, сообщил в четверг оперативный штаб региона в Telegram-канале. | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T17:32+0300
2024-08-22T17:32+0300
2024-08-22T17:32+0300
теракт
атака
порт
порт кавказ
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ" был атакован, сообщил в четверг оперативный штаб региона в Telegram-канале.Экстренные и специальные службы уже приступили к работе на месте. Однако ни масштаб возгорания, ни сведения о пострадавших не приводятся.
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теракт, атака, порт, порт кавказ
теракт, атака, порт, Порт Кавказ
Паром с топливными цистернами был атакован в порту "Кавказ"
Оперштаб Кубани: паром с топливными цистернами в порту "Кавказ" был атакован