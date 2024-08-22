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Паром с топливными цистернами был атакован в порту "Кавказ"

Паром с топливными цистернами был атакован в порту "Кавказ" - 22.08.2024, ПРАЙМ

Паром с топливными цистернами был атакован в порту "Кавказ"

Железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ" был атакован, сообщил в четверг оперативный штаб региона в Telegram-канале. | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T17:32+0300

2024-08-22T17:32+0300

2024-08-22T17:32+0300

теракт

атака

порт

порт кавказ

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ" был атакован, сообщил в четверг оперативный штаб региона в Telegram-канале.Экстренные и специальные службы уже приступили к работе на месте. Однако ни масштаб возгорания, ни сведения о пострадавших не приводятся.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

теракт, атака, порт, порт кавказ