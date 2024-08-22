https://1prime.ru/20240822/kerosin--851065649.html

Эксперт объяснил резкий рост биржевой стоимости авиакеросина в России

Эксперт объяснил резкий рост биржевой стоимости авиакеросина в России - 22.08.2024, ПРАЙМ

Эксперт объяснил резкий рост биржевой стоимости авиакеросина в России

Резкий рост биржевой стоимости авиакеросина в России может быть связан с тем, что из-за правил выплат по демпферу у нефтяников нет стимулов сдерживать цены на... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T16:42+0300

2024-08-22T16:42+0300

2024-08-22T16:42+0300

авиакеросин

биржевая торговля

россия

демпфер

топливный демпфер

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019513_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_de5ebfedb2df7442470ba8cef17d1295.jpg

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Резкий рост биржевой стоимости авиакеросина в России может быть связан с тем, что из-за правил выплат по демпферу у нефтяников нет стимулов сдерживать цены на этот продукт, заявил РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") Сергей Терешкин. В начале августа цена на авиакеросин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла исторического максимума в 84 879 рублей за тонну. Ранее в четверг газета "Известия" со ссылкой на авиаперевозчиков сообщила, что резкий рост цен на авиакеросин может привести к риску локального дефицита этого продукта. В то же время в Минэнерго сообщили РИА Новости, что запас авиатоплива в российских аэропортах достаточен. "Ключевая причина роста цен на авиакеросин заключается в том, что субсидии по этому виду топлива выплачиваются авиакомпаниям, а не производителям топлива", - сказал собеседник агентства. Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. В случае с рынком автомобильного топлива, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. "В авиаотрасли механизм демпфера позволяет лишь компенсировать издержки на закупку топлива для авиакомпаний, но он не создает стимулы для сдерживания цен производителей. В этом отличие от рынка бензина и дизельного топлива", - добавил Терешкин. Кроме того, по мнению эксперта, на росте цен также могли сказаться ограничения на поставку зарубежного оборудования для нефтеперерабатывающих заводов. Из-за чего задерживается процесс возврата в эксплуатацию установок вторичной нефтепереработки, которые могли выйти из строя. Доля расходов на покупку авиакеросина для полетов внутри России практически не изменилась, заявили РИА Новости в Федеральной антимонопольной службе России."Для снижения волатильности конечной цены на авиакеросин существуют меры поддержки для конечных потребителей авиационного керосина, эксплуатантов воздушных судов. Также предусмотрен демпфер и возвратные акцизы из бюджета для авиакомпаний, которые закупают авиакеросин. Для авиаперевозок в Дальневосточный федеральный округ реализуются программы субсидирования", - отметили в ФАС. Управляющий директор СПбМТСБ по рынку нефтепродуктов Наталия Яковенко заявила РИА Новости, что фактический объем реализации авиационного топлива в августе текущего года сопоставим с аналогичным периодом 2023 года. Планы реализации авиакеросина на август 2024 года на 5,5% выше аналогичного периода прошлого года. "Территориальный биржевой индекс Европейской части России на 20 августа 2024 года снизился на 3,9% по сравнению с 1 августа 2024 года. Вместе с тем в рамках рассматриваемого периода имеется разнонаправленная динамика индекса", - добавила она. В августе прошлого года продажи авиакеросина на СПбМТСБ составили 166 тысяч тонн, что на 7% больше, чем было в августе 2022 года.

https://1prime.ru/20240809/toplivo-850784685.html

https://1prime.ru/20240807/dempfer-850727943.html

https://1prime.ru/20230801/841267286.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авиакеросин, биржевая торговля, россия, демпфер, топливный демпфер