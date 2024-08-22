https://1prime.ru/20240822/kerosin--851065649.html
Эксперт объяснил резкий рост биржевой стоимости авиакеросина в России
Эксперт объяснил резкий рост биржевой стоимости авиакеросина в России - 22.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт объяснил резкий рост биржевой стоимости авиакеросина в России
Резкий рост биржевой стоимости авиакеросина в России может быть связан с тем, что из-за правил выплат по демпферу у нефтяников нет стимулов сдерживать цены на... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T16:42+0300
2024-08-22T16:42+0300
2024-08-22T16:42+0300
авиакеросин
биржевая торговля
россия
демпфер
топливный демпфер
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Резкий рост биржевой стоимости авиакеросина в России может быть связан с тем, что из-за правил выплат по демпферу у нефтяников нет стимулов сдерживать цены на этот продукт, заявил РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") Сергей Терешкин. В начале августа цена на авиакеросин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла исторического максимума в 84 879 рублей за тонну. Ранее в четверг газета "Известия" со ссылкой на авиаперевозчиков сообщила, что резкий рост цен на авиакеросин может привести к риску локального дефицита этого продукта. В то же время в Минэнерго сообщили РИА Новости, что запас авиатоплива в российских аэропортах достаточен. "Ключевая причина роста цен на авиакеросин заключается в том, что субсидии по этому виду топлива выплачиваются авиакомпаниям, а не производителям топлива", - сказал собеседник агентства. Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. В случае с рынком автомобильного топлива, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. "В авиаотрасли механизм демпфера позволяет лишь компенсировать издержки на закупку топлива для авиакомпаний, но он не создает стимулы для сдерживания цен производителей. В этом отличие от рынка бензина и дизельного топлива", - добавил Терешкин. Кроме того, по мнению эксперта, на росте цен также могли сказаться ограничения на поставку зарубежного оборудования для нефтеперерабатывающих заводов. Из-за чего задерживается процесс возврата в эксплуатацию установок вторичной нефтепереработки, которые могли выйти из строя. Доля расходов на покупку авиакеросина для полетов внутри России практически не изменилась, заявили РИА Новости в Федеральной антимонопольной службе России."Для снижения волатильности конечной цены на авиакеросин существуют меры поддержки для конечных потребителей авиационного керосина, эксплуатантов воздушных судов. Также предусмотрен демпфер и возвратные акцизы из бюджета для авиакомпаний, которые закупают авиакеросин. Для авиаперевозок в Дальневосточный федеральный округ реализуются программы субсидирования", - отметили в ФАС. Управляющий директор СПбМТСБ по рынку нефтепродуктов Наталия Яковенко заявила РИА Новости, что фактический объем реализации авиационного топлива в августе текущего года сопоставим с аналогичным периодом 2023 года. Планы реализации авиакеросина на август 2024 года на 5,5% выше аналогичного периода прошлого года. "Территориальный биржевой индекс Европейской части России на 20 августа 2024 года снизился на 3,9% по сравнению с 1 августа 2024 года. Вместе с тем в рамках рассматриваемого периода имеется разнонаправленная динамика индекса", - добавила она. В августе прошлого года продажи авиакеросина на СПбМТСБ составили 166 тысяч тонн, что на 7% больше, чем было в августе 2022 года.
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авиакеросин, биржевая торговля, россия, демпфер, топливный демпфер
авиакеросин, биржевая торговля, РОССИЯ, демпфер, топливный демпфер
Эксперт объяснил резкий рост биржевой стоимости авиакеросина в России
Терешкин: нефтяники не сдерживают цены на авиакеросин из-за выплат по демпферу
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Резкий рост биржевой стоимости авиакеросина в России может быть связан с тем, что из-за правил выплат по демпферу у нефтяников нет стимулов сдерживать цены на этот продукт, заявил РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") Сергей Терешкин.
В начале августа цена на авиакеросин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла исторического максимума в 84 879 рублей за тонну. Ранее в четверг газета "Известия" со ссылкой на авиаперевозчиков сообщила, что резкий рост цен на авиакеросин может привести к риску локального дефицита этого продукта. В то же время в Минэнерго сообщили РИА Новости, что запас авиатоплива в российских аэропортах достаточен.
"Ключевая причина роста цен на авиакеросин заключается в том, что субсидии по этому виду топлива выплачиваются авиакомпаниям, а не производителям топлива", - сказал собеседник агентства.
Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. В случае с рынком автомобильного топлива, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ.
В Минэнерго заявили, что запасов топлива для внутреннего рынка достаточно
"В авиаотрасли механизм демпфера позволяет лишь компенсировать издержки на закупку топлива для авиакомпаний, но он не создает стимулы для сдерживания цен производителей. В этом отличие от рынка бензина и дизельного топлива", - добавил Терешкин.
Кроме того, по мнению эксперта, на росте цен также могли сказаться ограничения на поставку зарубежного оборудования для нефтеперерабатывающих заводов. Из-за чего задерживается процесс возврата в эксплуатацию установок вторичной нефтепереработки, которые могли выйти из строя.
Доля расходов на покупку авиакеросина для полетов внутри России практически не изменилась, заявили РИА Новости в Федеральной антимонопольной службе России.
"Для снижения волатильности конечной цены на авиакеросин существуют меры поддержки для конечных потребителей авиационного керосина, эксплуатантов воздушных судов. Также предусмотрен демпфер и возвратные акцизы из бюджета для авиакомпаний, которые закупают авиакеросин. Для авиаперевозок в Дальневосточный федеральный округ реализуются программы субсидирования", - отметили в ФАС.
Минфин намерен разделить демпфер по бензину и дизельному топливу
Управляющий директор СПбМТСБ по рынку нефтепродуктов Наталия Яковенко заявила РИА Новости, что фактический объем реализации авиационного топлива в августе текущего года сопоставим с аналогичным периодом 2023 года. Планы реализации авиакеросина на август 2024 года на 5,5% выше аналогичного периода прошлого года.
"Территориальный биржевой индекс Европейской части России на 20 августа 2024 года снизился на 3,9% по сравнению с 1 августа 2024 года. Вместе с тем в рамках рассматриваемого периода имеется разнонаправленная динамика индекса", - добавила она.
В августе прошлого года продажи авиакеросина на СПбМТСБ составили 166 тысяч тонн, что на 7% больше, чем было в августе 2022 года.
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