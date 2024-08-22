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Эксперт объяснил резкий рост биржевой стоимости авиакеросина в России - 22.08.2024, ПРАЙМ
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Эксперт объяснил резкий рост биржевой стоимости авиакеросина в России
Эксперт объяснил резкий рост биржевой стоимости авиакеросина в России - 22.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт объяснил резкий рост биржевой стоимости авиакеросина в России
Резкий рост биржевой стоимости авиакеросина в России может быть связан с тем, что из-за правил выплат по демпферу у нефтяников нет стимулов сдерживать цены на... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T16:42+0300
2024-08-22T16:42+0300
авиакеросин
биржевая торговля
россия
демпфер
топливный демпфер
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Резкий рост биржевой стоимости авиакеросина в России может быть связан с тем, что из-за правил выплат по демпферу у нефтяников нет стимулов сдерживать цены на этот продукт, заявил РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") Сергей Терешкин. В начале августа цена на авиакеросин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла исторического максимума в 84 879 рублей за тонну. Ранее в четверг газета "Известия" со ссылкой на авиаперевозчиков сообщила, что резкий рост цен на авиакеросин может привести к риску локального дефицита этого продукта. В то же время в Минэнерго сообщили РИА Новости, что запас авиатоплива в российских аэропортах достаточен. "Ключевая причина роста цен на авиакеросин заключается в том, что субсидии по этому виду топлива выплачиваются авиакомпаниям, а не производителям топлива", - сказал собеседник агентства. Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. В случае с рынком автомобильного топлива, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. "В авиаотрасли механизм демпфера позволяет лишь компенсировать издержки на закупку топлива для авиакомпаний, но он не создает стимулы для сдерживания цен производителей. В этом отличие от рынка бензина и дизельного топлива", - добавил Терешкин. Кроме того, по мнению эксперта, на росте цен также могли сказаться ограничения на поставку зарубежного оборудования для нефтеперерабатывающих заводов. Из-за чего задерживается процесс возврата в эксплуатацию установок вторичной нефтепереработки, которые могли выйти из строя. Доля расходов на покупку авиакеросина для полетов внутри России практически не изменилась, заявили РИА Новости в Федеральной антимонопольной службе России."Для снижения волатильности конечной цены на авиакеросин существуют меры поддержки для конечных потребителей авиационного керосина, эксплуатантов воздушных судов. Также предусмотрен демпфер и возвратные акцизы из бюджета для авиакомпаний, которые закупают авиакеросин. Для авиаперевозок в Дальневосточный федеральный округ реализуются программы субсидирования", - отметили в ФАС. Управляющий директор СПбМТСБ по рынку нефтепродуктов Наталия Яковенко заявила РИА Новости, что фактический объем реализации авиационного топлива в августе текущего года сопоставим с аналогичным периодом 2023 года. Планы реализации авиакеросина на август 2024 года на 5,5% выше аналогичного периода прошлого года. "Территориальный биржевой индекс Европейской части России на 20 августа 2024 года снизился на 3,9% по сравнению с 1 августа 2024 года. Вместе с тем в рамках рассматриваемого периода имеется разнонаправленная динамика индекса", - добавила она. В августе прошлого года продажи авиакеросина на СПбМТСБ составили 166 тысяч тонн, что на 7% больше, чем было в августе 2022 года.
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авиакеросин, биржевая торговля, россия, демпфер, топливный демпфер
авиакеросин, биржевая торговля, РОССИЯ, демпфер, топливный демпфер
16:42 22.08.2024
 
Эксперт объяснил резкий рост биржевой стоимости авиакеросина в России

Терешкин: нефтяники не сдерживают цены на авиакеросин из-за выплат по демпферу

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМАКС-2021. День четвертый
МАКС-2021. День четвертый - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Резкий рост биржевой стоимости авиакеросина в России может быть связан с тем, что из-за правил выплат по демпферу у нефтяников нет стимулов сдерживать цены на этот продукт, заявил РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") Сергей Терешкин.
В начале августа цена на авиакеросин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла исторического максимума в 84 879 рублей за тонну. Ранее в четверг газета "Известия" со ссылкой на авиаперевозчиков сообщила, что резкий рост цен на авиакеросин может привести к риску локального дефицита этого продукта. В то же время в Минэнерго сообщили РИА Новости, что запас авиатоплива в российских аэропортах достаточен.
"Ключевая причина роста цен на авиакеросин заключается в том, что субсидии по этому виду топлива выплачиваются авиакомпаниям, а не производителям топлива", - сказал собеседник агентства.
Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. В случае с рынком автомобильного топлива, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ.
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"В авиаотрасли механизм демпфера позволяет лишь компенсировать издержки на закупку топлива для авиакомпаний, но он не создает стимулы для сдерживания цен производителей. В этом отличие от рынка бензина и дизельного топлива", - добавил Терешкин.
Кроме того, по мнению эксперта, на росте цен также могли сказаться ограничения на поставку зарубежного оборудования для нефтеперерабатывающих заводов. Из-за чего задерживается процесс возврата в эксплуатацию установок вторичной нефтепереработки, которые могли выйти из строя.
Доля расходов на покупку авиакеросина для полетов внутри России практически не изменилась, заявили РИА Новости в Федеральной антимонопольной службе России.
"Для снижения волатильности конечной цены на авиакеросин существуют меры поддержки для конечных потребителей авиационного керосина, эксплуатантов воздушных судов. Также предусмотрен демпфер и возвратные акцизы из бюджета для авиакомпаний, которые закупают авиакеросин. Для авиаперевозок в Дальневосточный федеральный округ реализуются программы субсидирования", - отметили в ФАС.
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Управляющий директор СПбМТСБ по рынку нефтепродуктов Наталия Яковенко заявила РИА Новости, что фактический объем реализации авиационного топлива в августе текущего года сопоставим с аналогичным периодом 2023 года. Планы реализации авиакеросина на август 2024 года на 5,5% выше аналогичного периода прошлого года.
"Территориальный биржевой индекс Европейской части России на 20 августа 2024 года снизился на 3,9% по сравнению с 1 августа 2024 года. Вместе с тем в рамках рассматриваемого периода имеется разнонаправленная динамика индекса", - добавила она.
В августе прошлого года продажи авиакеросина на СПбМТСБ составили 166 тысяч тонн, что на 7% больше, чем было в августе 2022 года.
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