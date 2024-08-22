https://1prime.ru/20240822/kino--851061360.html

Стоимость билетов в кино в России снова обновила рекорд

Стоимость билетов в кино в России снова обновила рекорд - 22.08.2024, ПРАЙМ

Стоимость билетов в кино в России снова обновила рекорд

Средняя стоимость билета в российских кинотеатрах установила новый рекорд - 402 рубля, следует из статистики Единой автоматизированной информационной системы... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T14:22+0300

2024-08-22T14:22+0300

2024-08-22T14:22+0300

кино

билеты на кино

кинотеатры

киносборы

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83255/06/832550631_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1c5f97ca29f6d58039c9c28f35c250d3.jpg

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Средняя стоимость билета в российских кинотеатрах установила новый рекорд - 402 рубля, следует из статистики Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Это самый высокий показатель за последние девять лет, пишет РБК. Год назад поход в кино был заметно дешевле - в среднем на 115-120 рублей. А в последний месяц лета 2022-го билет можно было купить примерно за 260 рублей. При этом за первую неделю августа 2024-го в кинотеатры пришли более двух миллионов зрителей. Годом ранее в августе показатель посещаемости сильно разнился от недели к неделе в зависимости от кинопремьер. В нынешнем сезоне качественных новинок немного, посещаемость можно назвать низкой и повышение цен — одна из немногих мер, которые способны помочь бизнесу оставаться на плаву, отмечает в разговоре с агентством владелец бренда сети кинотеатров "Люмен" Павел Поникаровский.

https://1prime.ru/20240619/yandeks-849298152.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кино, билеты на кино, кинотеатры, киносборы, россия