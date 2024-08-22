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Стоимость билетов в кино в России снова обновила рекорд
Стоимость билетов в кино в России снова обновила рекорд - 22.08.2024, ПРАЙМ
Стоимость билетов в кино в России снова обновила рекорд
Средняя стоимость билета в российских кинотеатрах установила новый рекорд - 402 рубля, следует из статистики Единой автоматизированной информационной системы... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T14:22+0300
2024-08-22T14:22+0300
2024-08-22T14:22+0300
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Средняя стоимость билета в российских кинотеатрах установила новый рекорд - 402 рубля, следует из статистики Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Это самый высокий показатель за последние девять лет, пишет РБК. Год назад поход в кино был заметно дешевле - в среднем на 115-120 рублей. А в последний месяц лета 2022-го билет можно было купить примерно за 260 рублей. При этом за первую неделю августа 2024-го в кинотеатры пришли более двух миллионов зрителей. Годом ранее в августе показатель посещаемости сильно разнился от недели к неделе в зависимости от кинопремьер. В нынешнем сезоне качественных новинок немного, посещаемость можно назвать низкой и повышение цен — одна из немногих мер, которые способны помочь бизнесу оставаться на плаву, отмечает в разговоре с агентством владелец бренда сети кинотеатров "Люмен" Павел Поникаровский.
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кино, билеты на кино, кинотеатры, киносборы, россия
кино, билеты на кино, кинотеатры, киносборы, РОССИЯ
Стоимость билетов в кино в России снова обновила рекорд
Средняя цена билета в российских кинотеатрах превысила 400 рублей