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Китай готовит сюрприз, которого все давно ждали - 22.08.2024, ПРАЙМ
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Китай готовит сюрприз, которого все давно ждали
Китай готовит сюрприз, которого все давно ждали - 22.08.2024, ПРАЙМ
Китай готовит сюрприз, которого все давно ждали
К середине лета в Китае завершился двухмесячный период дефляции. Локальный фондовый рынок готовится к новому витку роста. | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T12:48+0300
2024-08-22T12:48+0300
мнения аналитиков
китай
биржи
китайские бумаги
китайские компании
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МОСКВА, 22 авг – ПРАЙМ. К середине лета в Китае завершился двухмесячный период дефляции. Локальный фондовый рынок готовится к новому витку роста.Годовая инфляция в июле выросла до 0,5% по сравнению с показателем в 0,2% в июне. Также ожидания рынка были в районе 0,3%, а это значит, что показатель инфляции превысил ожидания. Цифра в 0,5% стала самым большим показателем с февраля 2024 года.По прогнозам экспертов рынка, в 2024 году инфляция в Китае должна составить 3,2% и 2% в 2025 году. Это ниже, чем 4,06% в 2023 году.Рост показателя шестой месяц подряд указывает на оживление потребления внутри страны — дают плоды законодательные меры стимулирования спроса. Так, в июле китайский центробанк пополнил рынок на сумму 270 млрд юаней через 7-дневное обратное репо.Ускорение потребительской инфляции и наполнение рынка ликвидностью обеспечит приток новых денег в экономику. Потенциально это может стать положительным стимулом для общего роста как фондового рынка Китая в целом, так и для отдельных бумаг по секциям.Для оценки текущих раскладов по фондовому рынку на графике можно взять показатели MSCI China Index как индикатор. С начала года местный индекс вырос более чем на 30% — с 35,7 до 47,5 пунктов.При текущем тренде следующей целью на рост выступят рубежи 50 и 53,5, что автоматически означает рост ведущих бумаг Поднебесной: Pinduoduo, Alibaba Group, NetEase, JD.com, Trip.com, Baidu, Li Auto, Yum China Holdings и другие.Говорить, что экономика Китая полностью оправилась от последствий пандемии, еще рано, но тренд на восстановление прослеживается отчетливо.Автор - Олег Калманович, главный аналитик Neomarkets
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Олег Калманович
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, китай, биржи, китайские бумаги, китайские компании
Мнения аналитиков, КИТАЙ, биржи, китайские бумаги, китайские компании
12:48 22.08.2024
 
Китай готовит сюрприз, которого все давно ждали

Аналитик Калманович: Китай начал отходить от пандемии, инвесторов ждут сюрпризы

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Олег Калманович, главный аналитик Neomarkets
Олег Калманович
Главный аналитик Neomarkets
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МОСКВА, 22 авг – ПРАЙМ. К середине лета в Китае завершился двухмесячный период дефляции. Локальный фондовый рынок готовится к новому витку роста.
Годовая инфляция в июле выросла до 0,5% по сравнению с показателем в 0,2% в июне. Также ожидания рынка были в районе 0,3%, а это значит, что показатель инфляции превысил ожидания. Цифра в 0,5% стала самым большим показателем с февраля 2024 года.
По прогнозам экспертов рынка, в 2024 году инфляция в Китае должна составить 3,2% и 2% в 2025 году. Это ниже, чем 4,06% в 2023 году.
Рост показателя шестой месяц подряд указывает на оживление потребления внутри страны — дают плоды законодательные меры стимулирования спроса. Так, в июле китайский центробанк пополнил рынок на сумму 270 млрд юаней через 7-дневное обратное репо.
Ускорение потребительской инфляции и наполнение рынка ликвидностью обеспечит приток новых денег в экономику. Потенциально это может стать положительным стимулом для общего роста как фондового рынка Китая в целом, так и для отдельных бумаг по секциям.
Для оценки текущих раскладов по фондовому рынку на графике можно взять показатели MSCI China Index как индикатор. С начала года местный индекс вырос более чем на 30% — с 35,7 до 47,5 пунктов.
При текущем тренде следующей целью на рост выступят рубежи 50 и 53,5, что автоматически означает рост ведущих бумаг Поднебесной: Pinduoduo, Alibaba Group, NetEase, JD.com, Trip.com, Baidu, Li Auto, Yum China Holdings и другие.
Говорить, что экономика Китая полностью оправилась от последствий пандемии, еще рано, но тренд на восстановление прослеживается отчетливо.
Автор - Олег Калманович, главный аналитик Neomarkets

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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