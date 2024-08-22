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Клинтон публично высмеял Трампа за слова о России и КНДР - 22.08.2024, ПРАЙМ
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Клинтон публично высмеял Трампа за слова о России и КНДР
Клинтон публично высмеял Трампа за слова о России и КНДР - 22.08.2024, ПРАЙМ
Клинтон публично высмеял Трампа за слова о России и КНДР
Экс-президент Соединенных Штатов Билл Клинтон на общенациональном съезде Демократической партии в Чикаго публично высмеял Дональда Трампа за высказывание о том, | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T07:00+0300
2024-08-22T07:01+0300
политика
билл клинтон
дональд трамп
россия
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Экс-президент Соединенных Штатов Билл Клинтон на общенациональном съезде Демократической партии в Чикаго публично высмеял Дональда Трампа за высказывание о том, что при его президентстве США пользовались уважением Российской Федерации и КНДР.В частности, Клинтон заявил: "Я чуть не ахнул во время первого раунда теледебатов, когда президент Трамп сказал, что никто больше не уважает США так, как это было при его правлении. И он сказал это с серьезным лицом!" При этом Клинтон иронично заметил, что Трампу "необходимо отдать должное - он хороший актер", который с серьезным лицом "привел в пример лидеров КНДР и России как свидетельство уважения к нашей стране, которое существовало при его администрации". Как отметил политик, лично он "предпочел бы, чтобы США пользовались уважением тех стран, которые высказывают его в нынешнее время". Слова Клинтона сопровождались рукоплесканиями, смехом и улюлюканьем собравшейся публики.
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билл клинтон, дональд трамп, россия
Политика, Билл Клинтон, Дональд Трамп, РОССИЯ
07:00 22.08.2024 (обновлено: 07:01 22.08.2024)
 
Клинтон публично высмеял Трампа за слова о России и КНДР

Клинтон публично осмеял Трампа за высказывание о России и Северной Корее

Билл Клинтон
Билл Клинтон
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Экс-президент Соединенных Штатов Билл Клинтон на общенациональном съезде Демократической партии в Чикаго публично высмеял Дональда Трампа за высказывание о том, что при его президентстве США пользовались уважением Российской Федерации и КНДР.
В частности, Клинтон заявил: "Я чуть не ахнул во время первого раунда теледебатов, когда президент Трамп сказал, что никто больше не уважает США так, как это было при его правлении. И он сказал это с серьезным лицом!"
При этом Клинтон иронично заметил, что Трампу "необходимо отдать должное - он хороший актер", который с серьезным лицом "привел в пример лидеров КНДР и России как свидетельство уважения к нашей стране, которое существовало при его администрации".
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Как отметил политик, лично он "предпочел бы, чтобы США пользовались уважением тех стран, которые высказывают его в нынешнее время". Слова Клинтона сопровождались рукоплесканиями, смехом и улюлюканьем собравшейся публики.
 
ПолитикаБилл КлинтонДональд ТрампРОССИЯ
 
 
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