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ФАС усилит контроль за сделками крупных финансовых организаций

ФАС усилит контроль за сделками крупных финансовых организаций - 22.08.2024, ПРАЙМ

ФАС усилит контроль за сделками крупных финансовых организаций

Власти РФ планируют ввести дополнительный контроль за сделками крупных финансовых организаций, в частности, банков, стоимость активов которых превысит... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T14:32+0300

2024-08-22T14:32+0300

2024-08-22T14:32+0300

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Власти РФ планируют ввести дополнительный контроль за сделками крупных финансовых организаций, в частности, банков, стоимость активов которых превысит установленные правительством по согласованию с ЦБ РФ значения, следует из законопроекта, который есть в распоряжении РИА Новости. Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ поддержала данный документ, сообщил агентству источник, знакомый с ситуацией. Ранее, в январе, законопроект, разработчиком которого указан ФАС России и который предусматривал аналогичный механизм дополнительного контроля за сделками крупных финансовых организаций, был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в рамках проведения независимой антикоррупционной экспертизы. В настоящее время величина стоимости активов приобретаемой организации, свыше которой необходимо предварительное согласие ФАС РФ составляет, например, для банков 29 миллиардов рублей, для микрофинансовых организаций 3 миллиарда рублей, для НПФ 2 миллиарда рублей, 200 миллионов рублей для страховых организаций, при этом для медицинских страховых - 100 миллионов рублей. При этом если размер активов финансовой организации меньше установленной величины, может быть приобретено любое количество таких организаций без согласования. "Законопроектом предлагается ввести дополнительный контроль за совершением сделок, осуществляемых крупными финансовыми организациями, стоимость активов (суммарной стоимости активов финансовых организаций, входящих в одну группу лиц) которых превышает значения, установленные Правительством Российской Федерации в том числе по согласованию с Банком России, независимо от размера активов финансовых организаций, являющихся объектом экономической концентрации", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Там подчеркивается, что по оценкам ФАС и Банка России, финансовый рынок характеризуется высокой степенью концентрации в отдельных сегментах. Это особенно характерно для сегментов оказания услуг физическим лицам (кредитование, привлечение средств, платежные и инвестиционные услуги) и связано в том числе с "эффектом масштаба, сетевыми эффектами у крупнейших участников рынка, опережающим развитием их цифровых сервисов". Также авторы инициативы обращают внимание, что в рамках проводимого ФАС РФ мониторинга состояния конкуренции на рынке банковских услуг в последние годы наблюдается усиление концентрации как на федеральных, так и на региональных рынках банковских услуг. "Принятие законопроекта позволит повысить эффективность мер антимонопольного контроля в отношении крупных финансовых организаций, а также защищенность прав и интересов остальных участников финансового рынка от возможных проявлений монополистической деятельности с использованием доступного антимонопольному органу инструментария - государственного контроля за экономической концентрацией", - поясняется в документе. Планируется, что закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

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фас рф, банки, финансовые операции, контроль, законопроект