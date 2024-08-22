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Стали известны подробности атаки ВСУ на паром в порту "Кавказ" - 22.08.2024, ПРАЙМ
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Стали известны подробности атаки ВСУ на паром в порту "Кавказ"
Стали известны подробности атаки ВСУ на паром в порту "Кавказ" - 22.08.2024, ПРАЙМ
Стали известны подробности атаки ВСУ на паром в порту "Кавказ"
По предварительной информации, на железнодорожном пароме с цистернами в порту "Кавказ" в момент ракетной атаки украинских военных находились 5 человек, заявил... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T18:44+0300
2024-08-22T18:51+0300
происшествия
кубань
паром
порт кавказ
всу
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. По предварительной информации, на железнодорожном пароме с цистернами в порту "Кавказ" в момент ракетной атаки украинских военных находились 5 человек, заявил РИА Новости представитель экстренных служб. В оперштабе также дополнили, что о судьбе экипажа пока неизвестно. Сообщается, что в момент атаки на борту находились тридцать цистерн с топливом. Пожару, возникшему в результате атаки, присвоен третий ранг сложности, на месте работают экстренные службы. Глава Темрюкского района Федор Бабенков доложил, что на место происшествия направлен пожарный поезд для тушения горящих цистерн с горюче-смазочными материалами.В ведомстве доложили, что судно спасти не удалось. Очага возгорания в самом порту нет.В четверг оперативный штаб региона доложил об атаке на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ".
https://1prime.ru/20240822/kavkaz-851067573.html
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кубань, паром, порт кавказ, всу
Происшествия, КУБАНЬ, паром, Порт Кавказ, ВСУ
18:44 22.08.2024 (обновлено: 18:51 22.08.2024)
 
Стали известны подробности атаки ВСУ на паром в порту "Кавказ"

Оперштаб Кубани: предварительно, на пароме находились пять человек

© РИА Новости . Юрий Лашов | Перейти в медиабанкПоезд "Симферополь - Москва" на Керченской паромной переправе
Поезд Симферополь - Москва на Керченской паромной переправе - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Юрий Лашов
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. По предварительной информации, на железнодорожном пароме с цистернами в порту "Кавказ" в момент ракетной атаки украинских военных находились 5 человек, заявил РИА Новости представитель экстренных служб.
В оперштабе также дополнили, что о судьбе экипажа пока неизвестно. Сообщается, что в момент атаки на борту находились тридцать цистерн с топливом.
Пожару, возникшему в результате атаки, присвоен третий ранг сложности, на месте работают экстренные службы. Глава Темрюкского района Федор Бабенков доложил, что на место происшествия направлен пожарный поезд для тушения горящих цистерн с горюче-смазочными материалами.
В ведомстве доложили, что судно спасти не удалось. Очага возгорания в самом порту нет.
Порт Кавказ - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
Паром с топливными цистернами был атакован в порту "Кавказ"
17:32
В четверг оперативный штаб региона доложил об атаке на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ".
 
ПроисшествияКУБАНЬпаромПорт КавказВСУ
 
 
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