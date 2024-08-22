https://1prime.ru/20240822/kurskaya-851062657.html

Более 130 тысяч человек уехали из приграничья в Курской области

Более 130 тысяч человек уехали из приграничья в Курской области - 22.08.2024, ПРАЙМ

Более 130 тысяч человек уехали из приграничья в Курской области

Из приграничных районов Курской области выехали 133 тысяч человек, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов на совещании по ситуации в приграничных регионах с... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T14:51+0300

2024-08-22T14:51+0300

2024-08-22T14:55+0300

россия

сво

владимир путин

курская область

марат хуснуллин

михаил мурашко

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Из приграничных районов Курской области выехали 133 тысяч человек, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов на совещании по ситуации в приграничных регионах с участием президента Владимира Путина, пишет РБК. В приграничной зоне остаются около 20 тысяч жителей. Из-за оперативной обстановки закрыты для въезда 35 населенных пунктов. На капитальный ремонт жилья для пострадавших от обстрелов Курской области будет выделено 300 миллионов рублей, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Это поможет почти четырем сотням семей. На приобретение жилья курянам, утратившим дома из-за обстрелов, выделят еще 10,7 миллиарда рублей. Украинские военные попытались захватить территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией.

https://1prime.ru/20240821/kurskaya-oblast-851048668.html

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россия, сво, владимир путин, курская область, марат хуснуллин, михаил мурашко