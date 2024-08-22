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Более 130 тысяч человек уехали из приграничья в Курской области
Более 130 тысяч человек уехали из приграничья в Курской области - 22.08.2024, ПРАЙМ
Более 130 тысяч человек уехали из приграничья в Курской области
Из приграничных районов Курской области выехали 133 тысяч человек, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов на совещании по ситуации в приграничных регионах с... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T14:51+0300
2024-08-22T14:51+0300
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марат хуснуллин
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Из приграничных районов Курской области выехали 133 тысяч человек, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов на совещании по ситуации в приграничных регионах с участием президента Владимира Путина, пишет РБК. В приграничной зоне остаются около 20 тысяч жителей. Из-за оперативной обстановки закрыты для въезда 35 населенных пунктов. На капитальный ремонт жилья для пострадавших от обстрелов Курской области будет выделено 300 миллионов рублей, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Это поможет почти четырем сотням семей. На приобретение жилья курянам, утратившим дома из-за обстрелов, выделят еще 10,7 миллиарда рублей. Украинские военные попытались захватить территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией.
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россия, сво, владимир путин, курская область, марат хуснуллин, михаил мурашко
РОССИЯ, СВО, Владимир Путин, Курская область, Марат Хуснуллин, Михаил Мурашко
Более 130 тысяч человек уехали из приграничья в Курской области
Смирнов: более 130 тыс. человек уехали из приграничья в Курской области
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ.
Из приграничных районов Курской области выехали 133 тысяч человек, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов на совещании по ситуации в приграничных регионах с участием президента Владимира Путина, пишет РБК
.
В приграничной зоне остаются около 20 тысяч жителей. Из-за оперативной обстановки закрыты для въезда 35 населенных пунктов.
На капитальный ремонт жилья для пострадавших от обстрелов Курской области будет выделено 300 миллионов рублей, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Это поможет почти четырем сотням семей. На приобретение жилья курянам, утратившим дома из-за обстрелов, выделят еще 10,7 миллиарда рублей.
Украинские военные попытались захватить территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией.
Шольц подтвердил, что Киев втайне готовил атаку на Курскую область