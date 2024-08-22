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Мантуров: Кабмин дополнительно выделит МЧС 1,9 млрд рублей - 22.08.2024, ПРАЙМ
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Мантуров: Кабмин дополнительно выделит МЧС 1,9 млрд рублей
Мантуров: Кабмин дополнительно выделит МЧС 1,9 млрд рублей - 22.08.2024, ПРАЙМ
Мантуров: Кабмин дополнительно выделит МЧС 1,9 млрд рублей
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДЕЛИТ МЧС 1,9 МЛРД РУБЛЕЙ В СВЯЗИ С СИТУАЦИЕЙ В ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНАХ - МАНТУРОВ | 22.08.2024, ПРАЙМ
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2024-08-22T14:26+0300
денис мантуров
мчс
правительство рф
приграничные территории
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДЕЛИТ МЧС 1,9 МЛРД РУБЛЕЙ В СВЯЗИ С СИТУАЦИЕЙ В ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНАХ - МАНТУРОВНовость дополняется
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денис мантуров, мчс, правительство рф, приграничные территории
Денис Мантуров, МЧС, Правительство РФ, приграничные территории
14:26 22.08.2024
 

Мантуров: Кабмин дополнительно выделит МЧС 1,9 млрд рублей

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДЕЛИТ МЧС 1,9 МЛРД РУБЛЕЙ В СВЯЗИ С СИТУАЦИЕЙ В ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНАХ - МАНТУРОВ
Новость дополняется
 
Денис МантуровМЧСПравительство РФприграничные территории
 
 
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