https://1prime.ru/20240822/mchs-851061649.html

Мантуров: Кабмин дополнительно выделит МЧС 1,9 млрд рублей

Мантуров: Кабмин дополнительно выделит МЧС 1,9 млрд рублей - 22.08.2024, ПРАЙМ

Мантуров: Кабмин дополнительно выделит МЧС 1,9 млрд рублей

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДЕЛИТ МЧС 1,9 МЛРД РУБЛЕЙ В СВЯЗИ С СИТУАЦИЕЙ В ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНАХ - МАНТУРОВ | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T14:26+0300

2024-08-22T14:26+0300

2024-08-22T14:26+0300

денис мантуров

мчс

правительство рф

приграничные территории

https://cdnn.1prime.ru/img/84202/58/842025897_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_4e2a3673ca5661411f8839244e72b12a.jpg

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДЕЛИТ МЧС 1,9 МЛРД РУБЛЕЙ В СВЯЗИ С СИТУАЦИЕЙ В ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНАХ - МАНТУРОВНовость дополняется

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

денис мантуров, мчс, правительство рф, приграничные территории