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"Мечел" подсчитал объем чистого убытка по МСФО в первом полугодии

"Мечел" подсчитал объем чистого убытка по МСФО в первом полугодии - 22.08.2024, ПРАЙМ

"Мечел" подсчитал объем чистого убытка по МСФО в первом полугодии

Чистый убыток "Мечела", приходящаяся на акционеров, по МСФО в первом полугодии вырос в 4,8 раза по отношению к показателю годом ранее (3,478 миллиарда), до... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T14:08+0300

2024-08-22T14:08+0300

2024-08-22T14:18+0300

экономика

мечел

уголь

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток "Мечела", приходящаяся на акционеров, по МСФО в первом полугодии вырос в 4,8 раза по отношению к показателю годом ранее (3,478 миллиарда), до 16,684 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.Выручка группы за отчетный период выросла на 6% и составила 205,952 миллиарда рублей. Консолидированный показатель EBITDA снизился на 18%, до 32,808 миллиардов рублей, рентабельность по EBITDA - до 16% с 21% годом ранее.Капитальные вложения группы в обновление и поддержание основных фондов снизились на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составили 8,7 миллиарда рублей."Мечел" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания. Объединяет более 20 промышленных предприятий производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.

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мечел, уголь