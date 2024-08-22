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Минтранс ожидает значительного роста пассажирских перевозок речным флотом - 22.08.2024, ПРАЙМ
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Минтранс ожидает значительного роста пассажирских перевозок речным флотом
Минтранс ожидает значительного роста пассажирских перевозок речным флотом - 22.08.2024, ПРАЙМ
Минтранс ожидает значительного роста пассажирских перевозок речным флотом
Рост перевозок пассажиров речным флотом в РФ к 2030 году ожидается на уровне 58% к плану 2024 года, до 19 миллионов человек, следует из слов главы Минтранса... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T09:16+0300
2024-08-22T09:17+0300
россия
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Рост перевозок пассажиров речным флотом в РФ к 2030 году ожидается на уровне 58% к плану 2024 года, до 19 миллионов человек, следует из слов главы Минтранса Романа Старовойта. "Мы рассчитываем, что в текущем 2024 году более 12 миллионов пассажиров будет перевезено речным флотом, а до 2030 года мы планируем, что эта цифра увеличится до 19 миллионов пассажиров", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24". Перевозки грузов речным флотом также планируется нарастить. К 2030 году, как ожидается, они составят 190 миллионов тонн, что выше плана 2024 года на 58%. Грузооборот на внутреннем водном транспорте в текущем году ожидается на уровне более 120 миллионов тонн, отметил Старовойт.
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РОССИЯ
09:16 22.08.2024 (обновлено: 09:17 22.08.2024)
 
Минтранс ожидает значительного роста пассажирских перевозок речным флотом

Минтранс: перевозки пассажиров речным флотом в РФ к 2030 году вырастут до 19 млн

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкОткрытие линии скоростного пассажирского катамарана "Петербург - Кронштадт"
Открытие линии скоростного пассажирского катамарана Петербург - Кронштадт - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Рост перевозок пассажиров речным флотом в РФ к 2030 году ожидается на уровне 58% к плану 2024 года, до 19 миллионов человек, следует из слов главы Минтранса Романа Старовойта.
"Мы рассчитываем, что в текущем 2024 году более 12 миллионов пассажиров будет перевезено речным флотом, а до 2030 года мы планируем, что эта цифра увеличится до 19 миллионов пассажиров", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24".
Перевозки грузов речным флотом также планируется нарастить. К 2030 году, как ожидается, они составят 190 миллионов тонн, что выше плана 2024 года на 58%. Грузооборот на внутреннем водном транспорте в текущем году ожидается на уровне более 120 миллионов тонн, отметил Старовойт.
 
РОССИЯ
 
 
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