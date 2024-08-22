https://1prime.ru/20240822/mintrans-851054075.html
Минтранс ожидает значительного роста пассажирских перевозок речным флотом
Минтранс ожидает значительного роста пассажирских перевозок речным флотом - 22.08.2024, ПРАЙМ
Минтранс ожидает значительного роста пассажирских перевозок речным флотом
Рост перевозок пассажиров речным флотом в РФ к 2030 году ожидается на уровне 58% к плану 2024 года, до 19 миллионов человек, следует из слов главы Минтранса... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T09:16+0300
2024-08-22T09:16+0300
2024-08-22T09:17+0300
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84153/26/841532616_0:235:2805:1812_1920x0_80_0_0_7825c11ddb84ba0bbf835caa78959cdd.jpg
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Рост перевозок пассажиров речным флотом в РФ к 2030 году ожидается на уровне 58% к плану 2024 года, до 19 миллионов человек, следует из слов главы Минтранса Романа Старовойта. "Мы рассчитываем, что в текущем 2024 году более 12 миллионов пассажиров будет перевезено речным флотом, а до 2030 года мы планируем, что эта цифра увеличится до 19 миллионов пассажиров", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24". Перевозки грузов речным флотом также планируется нарастить. К 2030 году, как ожидается, они составят 190 миллионов тонн, что выше плана 2024 года на 58%. Грузооборот на внутреннем водном транспорте в текущем году ожидается на уровне более 120 миллионов тонн, отметил Старовойт.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84153/26/841532616_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_058efc2f550a0de7f9770bc1cc1ec5fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Минтранс ожидает значительного роста пассажирских перевозок речным флотом
Минтранс: перевозки пассажиров речным флотом в РФ к 2030 году вырастут до 19 млн
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Рост перевозок пассажиров речным флотом в РФ к 2030 году ожидается на уровне 58% к плану 2024 года, до 19 миллионов человек, следует из слов главы Минтранса Романа Старовойта.
"Мы рассчитываем, что в текущем 2024 году более 12 миллионов пассажиров будет перевезено речным флотом, а до 2030 года мы планируем, что эта цифра увеличится до 19 миллионов пассажиров", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24".
Перевозки грузов речным флотом также планируется нарастить. К 2030 году, как ожидается, они составят 190 миллионов тонн, что выше плана 2024 года на 58%. Грузооборот на внутреннем водном транспорте в текущем году ожидается на уровне более 120 миллионов тонн, отметил Старовойт.