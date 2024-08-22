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Минтранс ожидает значительного роста пассажирских перевозок речным флотом

Минтранс ожидает значительного роста пассажирских перевозок речным флотом - 22.08.2024, ПРАЙМ

Минтранс ожидает значительного роста пассажирских перевозок речным флотом

Рост перевозок пассажиров речным флотом в РФ к 2030 году ожидается на уровне 58% к плану 2024 года, до 19 миллионов человек, следует из слов главы Минтранса... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T09:16+0300

2024-08-22T09:16+0300

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Рост перевозок пассажиров речным флотом в РФ к 2030 году ожидается на уровне 58% к плану 2024 года, до 19 миллионов человек, следует из слов главы Минтранса Романа Старовойта. "Мы рассчитываем, что в текущем 2024 году более 12 миллионов пассажиров будет перевезено речным флотом, а до 2030 года мы планируем, что эта цифра увеличится до 19 миллионов пассажиров", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24". Перевозки грузов речным флотом также планируется нарастить. К 2030 году, как ожидается, они составят 190 миллионов тонн, что выше плана 2024 года на 58%. Грузооборот на внутреннем водном транспорте в текущем году ожидается на уровне более 120 миллионов тонн, отметил Старовойт.

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