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Шольц подтвердил поддержку Молдавии на пути к вступлению в ЕС
Шольц подтвердил поддержку Молдавии на пути к вступлению в ЕС - 22.08.2024, ПРАЙМ
Шольц подтвердил поддержку Молдавии на пути к вступлению в ЕС
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит поддерживать Молдавию в её стремлении вступить в Европейский союз, однако Кишинёв должен выполнить все... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T00:07+0300
2024-08-22T00:07+0300
2024-08-22T00:07+0300
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КИШИНЁВ, 21 авг - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит поддерживать Молдавию в её стремлении вступить в Европейский союз, однако Кишинёв должен выполнить все рекомендации Брюсселя. Шольц прибыл в среду официальным визитом в Молдавию на фоне предстоящих президентских выборов и референдума о возможном вступлении страны в ЕС, намеченного на 20 октября. Последний визит канцлера Германии в Кишинёв состоялся 12 лет назад, когда пост главы ФРГ занимала Ангела Меркель. Шольц заявил, что евроинтеграция требует выполнения всех обязательств. Если все условия будут выполнены быстро, то и присоединение к Евросоюзу будет быстрым. Эти правила едины для всех стран, желающих присоединиться к ЕС.Канцлер Германии сообщил, что Берлин и Кишинев готовятся к подписанию соглашения в сфере миграции. Он отметил, что проект документа сейчас на финальной стадии, а профильные ведомства обеих стран дорабатывают последние детали.По словам Шольца, на данный момент "все практические и стратегические вопросы успешно решены, и это соглашение принесет значительные преимущества гражданам обеих стран". Ранее Санду выразила благодарность немецкому канцлеру за поддержку Молдавии.
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германия, молдавия, ес, олаф шольц, майя санду
Политика, ГЕРМАНИЯ, МОЛДАВИЯ, ЕС, Олаф Шольц, Майя Санду
Шольц подтвердил поддержку Молдавии на пути к вступлению в ЕС
Шольц подтвердил поддержку Молдавии на пути к вступлению в ЕС
КИШИНЁВ, 21 авг - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит поддерживать Молдавию в её стремлении вступить в Европейский союз, однако Кишинёв должен выполнить все рекомендации Брюсселя.
Шольц прибыл в среду официальным визитом в Молдавию на фоне предстоящих президентских выборов и референдума о возможном вступлении страны в ЕС, намеченного на 20 октября. Последний визит канцлера Германии в Кишинёв состоялся 12 лет назад, когда пост главы ФРГ занимала Ангела Меркель.
Шольц заявил, что евроинтеграция требует выполнения всех обязательств. Если все условия будут выполнены быстро, то и присоединение к Евросоюзу будет быстрым. Эти правила едины для всех стран, желающих присоединиться к ЕС.
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Канцлер Германии сообщил, что Берлин и Кишинев готовятся к подписанию соглашения в сфере миграции. Он отметил, что проект документа сейчас на финальной стадии, а профильные ведомства обеих стран дорабатывают последние детали.
По словам Шольца, на данный момент "все практические и стратегические вопросы успешно решены, и это соглашение принесет значительные преимущества гражданам обеих стран".
Ранее Санду выразила благодарность немецкому канцлеру за поддержку Молдавии.