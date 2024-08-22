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Шольц подтвердил поддержку Молдавии на пути к вступлению в ЕС - 22.08.2024, ПРАЙМ
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Шольц подтвердил поддержку Молдавии на пути к вступлению в ЕС
Шольц подтвердил поддержку Молдавии на пути к вступлению в ЕС - 22.08.2024, ПРАЙМ
Шольц подтвердил поддержку Молдавии на пути к вступлению в ЕС
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит поддерживать Молдавию в её стремлении вступить в Европейский союз, однако Кишинёв должен выполнить все... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T00:07+0300
2024-08-22T00:07+0300
политика
германия
молдавия
ес
олаф шольц
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КИШИНЁВ, 21 авг - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит поддерживать Молдавию в её стремлении вступить в Европейский союз, однако Кишинёв должен выполнить все рекомендации Брюсселя. Шольц прибыл в среду официальным визитом в Молдавию на фоне предстоящих президентских выборов и референдума о возможном вступлении страны в ЕС, намеченного на 20 октября. Последний визит канцлера Германии в Кишинёв состоялся 12 лет назад, когда пост главы ФРГ занимала Ангела Меркель. Шольц заявил, что евроинтеграция требует выполнения всех обязательств. Если все условия будут выполнены быстро, то и присоединение к Евросоюзу будет быстрым. Эти правила едины для всех стран, желающих присоединиться к ЕС.Канцлер Германии сообщил, что Берлин и Кишинев готовятся к подписанию соглашения в сфере миграции. Он отметил, что проект документа сейчас на финальной стадии, а профильные ведомства обеих стран дорабатывают последние детали.По словам Шольца, на данный момент "все практические и стратегические вопросы успешно решены, и это соглашение принесет значительные преимущества гражданам обеих стран". Ранее Санду выразила благодарность немецкому канцлеру за поддержку Молдавии.
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германия, молдавия, ес, олаф шольц, майя санду
Политика, ГЕРМАНИЯ, МОЛДАВИЯ, ЕС, Олаф Шольц, Майя Санду
00:07 22.08.2024
 
Шольц подтвердил поддержку Молдавии на пути к вступлению в ЕС

Шольц подтвердил поддержку Молдавии на пути к вступлению в ЕС

© Фото : European UnionКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
© Фото : European Union
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КИШИНЁВ, 21 авг - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит поддерживать Молдавию в её стремлении вступить в Европейский союз, однако Кишинёв должен выполнить все рекомендации Брюсселя.
Шольц прибыл в среду официальным визитом в Молдавию на фоне предстоящих президентских выборов и референдума о возможном вступлении страны в ЕС, намеченного на 20 октября. Последний визит канцлера Германии в Кишинёв состоялся 12 лет назад, когда пост главы ФРГ занимала Ангела Меркель.
Шольц заявил, что евроинтеграция требует выполнения всех обязательств. Если все условия будут выполнены быстро, то и присоединение к Евросоюзу будет быстрым. Эти правила едины для всех стран, желающих присоединиться к ЕС.
Цюрих, Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
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Вчера, 23:53
Канцлер Германии сообщил, что Берлин и Кишинев готовятся к подписанию соглашения в сфере миграции. Он отметил, что проект документа сейчас на финальной стадии, а профильные ведомства обеих стран дорабатывают последние детали.
По словам Шольца, на данный момент "все практические и стратегические вопросы успешно решены, и это соглашение принесет значительные преимущества гражданам обеих стран".
Ранее Санду выразила благодарность немецкому канцлеру за поддержку Молдавии.
 
ПолитикаГЕРМАНИЯМОЛДАВИЯЕСОлаф ШольцМайя Санду
 
 
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