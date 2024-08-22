https://1prime.ru/20240822/moldaviya-851050150.html

Шольц подтвердил поддержку Молдавии на пути к вступлению в ЕС

Шольц подтвердил поддержку Молдавии на пути к вступлению в ЕС - 22.08.2024, ПРАЙМ

Шольц подтвердил поддержку Молдавии на пути к вступлению в ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит поддерживать Молдавию в её стремлении вступить в Европейский союз, однако Кишинёв должен выполнить все... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T00:07+0300

2024-08-22T00:07+0300

2024-08-22T00:07+0300

политика

германия

молдавия

ес

олаф шольц

майя санду

https://cdnn.1prime.ru/img/84193/81/841938177_0:0:6240:3510_1920x0_80_0_0_0de3553215c96e7f4a4507fc6d365bb4.jpg

КИШИНЁВ, 21 авг - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит поддерживать Молдавию в её стремлении вступить в Европейский союз, однако Кишинёв должен выполнить все рекомендации Брюсселя. Шольц прибыл в среду официальным визитом в Молдавию на фоне предстоящих президентских выборов и референдума о возможном вступлении страны в ЕС, намеченного на 20 октября. Последний визит канцлера Германии в Кишинёв состоялся 12 лет назад, когда пост главы ФРГ занимала Ангела Меркель. Шольц заявил, что евроинтеграция требует выполнения всех обязательств. Если все условия будут выполнены быстро, то и присоединение к Евросоюзу будет быстрым. Эти правила едины для всех стран, желающих присоединиться к ЕС.Канцлер Германии сообщил, что Берлин и Кишинев готовятся к подписанию соглашения в сфере миграции. Он отметил, что проект документа сейчас на финальной стадии, а профильные ведомства обеих стран дорабатывают последние детали.По словам Шольца, на данный момент "все практические и стратегические вопросы успешно решены, и это соглашение принесет значительные преимущества гражданам обеих стран". Ранее Санду выразила благодарность немецкому канцлеру за поддержку Молдавии.

https://1prime.ru/20240821/shveytsariya-851049890.html

германия

молдавия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, молдавия, ес, олаф шольц, майя санду