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Мосбиржа проведет дискретный аукцион по дешевеющим акциям "НоваБев"

Мосбиржа проведет дискретный аукцион по дешевеющим акциям "НоваБев" - 22.08.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа проведет дискретный аукцион по дешевеющим акциям "НоваБев"

Московская биржа проводит дискретный аукцион по обыкновенным акциям "НоваБев групп" (бывшая "Белуга"), после снижения их стоимости более чем на 20%, следует из... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T10:39+0300

2024-08-22T10:39+0300

2024-08-22T10:39+0300

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по обыкновенным акциям "НоваБев групп" (бывшая "Белуга"), после снижения их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки. "НоваБев ао. По состоянию на 10.06 текущая цена составила 1152 рублей (отклонение - 75,45%). Произошло снижение на 20% и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (4692 рублей). В Режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 10.10. В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом", - говорится в сообщении. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 10.40 мск. Обвал на 75% акций "НоваБев групп" после приостановки торгов в связи с предстоящим размещением дополнительного выпуска акций носит технический характер, поскольку их реальная стоимость упала в 8 раз. В начале июля акционеры "НоваБева" решили увеличить уставный капитал в 8 раз - на 11,06 миллиарда рублей, до 12,64 миллиарда, путем размещения дополнительных акций. В ходе процесса размещения допвыпуска акций каждый акционер получил бесплатно 7 новых акций на каждую ранее приобретенную, и размытия долей акционеров не произошло. Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (5 минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).

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