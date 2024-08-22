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"Москвич" изучит возможность локализации в России выпуска двигателей

"Москвич" изучит возможность локализации в России выпуска двигателей - 22.08.2024, ПРАЙМ

"Москвич" изучит возможность локализации в России выпуска двигателей

"Москвич" рассматривает возможность локализации в РФ производства двигателей и коробок передач, возможно начало строительства отдельного завода для этих целей,... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T13:07+0300

2024-08-22T13:07+0300

2024-08-22T13:07+0300

россия

москвич

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. "Москвич" рассматривает возможность локализации в РФ производства двигателей и коробок передач, возможно начало строительства отдельного завода для этих целей, сообщил коммерческий директор компании Максим Златокрылец. "В перспективе на 2026 год мы уже сейчас думаем о локализации двигателей, коробки передач, что является наиболее дорогим сложным и ключевым моментом в стратегии импортозамещения", - сказал он в интервью журналу "За рулём". "Мы понимаем, что, возможно, имеет смысл строить завод по производству двигателей, который будет предлагать двигатели не только для марки "Москвич", но и будет также предлагать их другим российским автомобильным заводам. Как это сделано, например, в Китае. Производство двигателей рентабельно от 200 тысяч штук в год", - добавил он. Ранее в августе топ-менеджер отмечал, что в планах "Москвича" на следующий год - использовать в производстве своих моделей российские бамперы, топливный бак, элементы мягких сидений и телематику. Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке три модели - городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москвич