Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"МТС банк" нарастил объем чистой прибыли по МСФО - 22.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240822/mts-851065092.html
"МТС банк" нарастил объем чистой прибыли по МСФО
"МТС банк" нарастил объем чистой прибыли по МСФО - 22.08.2024, ПРАЙМ
"МТС банк" нарастил объем чистой прибыли по МСФО
Чистая прибыль "МТС банка" по МСФО за прошедшее полугодие выросла на 32,3% в годовом выражении, до 7,8 миллиарда рублей, сообщила компания МТС. | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T16:20+0300
2024-08-22T16:20+0300
экономика
мтс-банк
https://cdnn.1prime.ru/img/84063/95/840639568_3:0:1919:1078_1920x0_80_0_0_43d1491a987fcfc454eb2f1360b35327.jpg
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "МТС банка" по МСФО за прошедшее полугодие выросла на 32,3% в годовом выражении, до 7,8 миллиарда рублей, сообщила компания МТС. "Чистая прибыль МТС Банка за первое полугодие 2024 года выросла на 32,3% до 7,8 миллиарда рублей", - говорится в сообщении компании. Выручка банка увеличилась до 61,8 миллиарда рублей с 40 миллиардов. Общий кредитный портфель физических лиц составил 737,4 миллиарда рублей, увеличившись почти на треть за период. Показатель OBIDA за тот же период вырос на 28%, до 10 миллиардов рублей. Число клиентов банка выросло с 7,35 миллиона до 7,4 миллиона, а количество пользователей мобильного приложения - с 4,2 миллиона до 4,4 миллиона. Выручка банка во втором квартале текущего года выросла на 53% год к году, до 32 миллиардов рублей, а общий кредитный портфель физических лиц - на 31,6% и составил 378,1 миллиарда рублей. Квартальный показатель OBIDA вырос почти на треть, до 5,2 миллиарда рублей. Число клиентов банка за квартал уменьшилось с 3,7 миллиона до 3,6 миллиона, а количество пользователей мобильного приложения выросло с 2,1 миллиона до 2,2 миллиона.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84063/95/840639568_242:0:1679:1078_1920x0_80_0_0_82df8834d4cf3f43c07322a9b2670f93.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мтс-банк
Экономика, МТС-банк
16:20 22.08.2024
 
"МТС банк" нарастил объем чистой прибыли по МСФО

МТС: чистая прибыль "МТС банка" по МСФО выросла на 32,3% до 7,8 млрд руб

© пресс-служба банкаЛоготип "МТС банка"
Логотип МТС банка
© пресс-служба банка
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "МТС банка" по МСФО за прошедшее полугодие выросла на 32,3% в годовом выражении, до 7,8 миллиарда рублей, сообщила компания МТС.
"Чистая прибыль МТС Банка за первое полугодие 2024 года выросла на 32,3% до 7,8 миллиарда рублей", - говорится в сообщении компании.
Выручка банка увеличилась до 61,8 миллиарда рублей с 40 миллиардов. Общий кредитный портфель физических лиц составил 737,4 миллиарда рублей, увеличившись почти на треть за период. Показатель OBIDA за тот же период вырос на 28%, до 10 миллиардов рублей.
Число клиентов банка выросло с 7,35 миллиона до 7,4 миллиона, а количество пользователей мобильного приложения - с 4,2 миллиона до 4,4 миллиона.
Выручка банка во втором квартале текущего года выросла на 53% год к году, до 32 миллиардов рублей, а общий кредитный портфель физических лиц - на 31,6% и составил 378,1 миллиарда рублей.
Квартальный показатель OBIDA вырос почти на треть, до 5,2 миллиарда рублей. Число клиентов банка за квартал уменьшилось с 3,7 миллиона до 3,6 миллиона, а количество пользователей мобильного приложения выросло с 2,1 миллиона до 2,2 миллиона.
 
ЭкономикаМТС-банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала