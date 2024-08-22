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"МТС банк" нарастил объем чистой прибыли по МСФО

"МТС банк" нарастил объем чистой прибыли по МСФО - 22.08.2024, ПРАЙМ

"МТС банк" нарастил объем чистой прибыли по МСФО

Чистая прибыль "МТС банка" по МСФО за прошедшее полугодие выросла на 32,3% в годовом выражении, до 7,8 миллиарда рублей, сообщила компания МТС. | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T16:20+0300

2024-08-22T16:20+0300

2024-08-22T16:20+0300

экономика

мтс-банк

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "МТС банка" по МСФО за прошедшее полугодие выросла на 32,3% в годовом выражении, до 7,8 миллиарда рублей, сообщила компания МТС. "Чистая прибыль МТС Банка за первое полугодие 2024 года выросла на 32,3% до 7,8 миллиарда рублей", - говорится в сообщении компании. Выручка банка увеличилась до 61,8 миллиарда рублей с 40 миллиардов. Общий кредитный портфель физических лиц составил 737,4 миллиарда рублей, увеличившись почти на треть за период. Показатель OBIDA за тот же период вырос на 28%, до 10 миллиардов рублей. Число клиентов банка выросло с 7,35 миллиона до 7,4 миллиона, а количество пользователей мобильного приложения - с 4,2 миллиона до 4,4 миллиона. Выручка банка во втором квартале текущего года выросла на 53% год к году, до 32 миллиардов рублей, а общий кредитный портфель физических лиц - на 31,6% и составил 378,1 миллиарда рублей. Квартальный показатель OBIDA вырос почти на треть, до 5,2 миллиарда рублей. Число клиентов банка за квартал уменьшилось с 3,7 миллиона до 3,6 миллиона, а количество пользователей мобильного приложения выросло с 2,1 миллиона до 2,2 миллиона.

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