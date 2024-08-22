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В ГД предложили освободить от налогов курян, вынужденных покинуть свои дома - 22.08.2024, ПРАЙМ
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В ГД предложили освободить от налогов курян, вынужденных покинуть свои дома
В ГД предложили освободить от налогов курян, вынужденных покинуть свои дома - 22.08.2024, ПРАЙМ
В ГД предложили освободить от налогов курян, вынужденных покинуть свои дома
Курян, вынужденных покинуть свои дома, предлагается освободить от уплаты земельного, транспортного налогов и налога на имущество на 2024 и 2025 годы. С такой... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T15:43+0300
2024-08-22T15:43+0300
россия
госдума
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Курян, вынужденных покинуть свои дома, предлагается освободить от уплаты земельного, транспортного налогов и налога на имущество на 2024 и 2025 годы. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от фракции ЛДПР Владимир Кошелев."На мой взгляд, всех, кто был вынужден оставить свои дома, следует освободить от земельного налога, транспортного налога и налога на имущество за 2024 и 2025 годы", - рассказал он в беседе с агентством РИА Новости.По словам Кошелева, эта мера поддержки должна быть дополнена предоставлением дополнительного оплачиваемого отпуска для людей пострадавших от нападения с украинской стороны и вынужденных покинуть свое место жительства.Депутат считает, что компании также должны проявить социальную ответственность и предоставить оплачиваемые отпуска сотрудникам на время, пока они обустроятся в другом месте или ищут новую работу.
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россия, госдума
РОССИЯ, Госдума
15:43 22.08.2024
 
В ГД предложили освободить от налогов курян, вынужденных покинуть свои дома

В Госдуме предложили освободить от налогов курян, вынужденных покинуть свои дома

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Курян, вынужденных покинуть свои дома, предлагается освободить от уплаты земельного, транспортного налогов и налога на имущество на 2024 и 2025 годы. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от фракции ЛДПР Владимир Кошелев.
"На мой взгляд, всех, кто был вынужден оставить свои дома, следует освободить от земельного налога, транспортного налога и налога на имущество за 2024 и 2025 годы", - рассказал он в беседе с агентством РИА Новости.
По словам Кошелева, эта мера поддержки должна быть дополнена предоставлением дополнительного оплачиваемого отпуска для людей пострадавших от нападения с украинской стороны и вынужденных покинуть свое место жительства.
Депутат считает, что компании также должны проявить социальную ответственность и предоставить оплачиваемые отпуска сотрудникам на время, пока они обустроятся в другом месте или ищут новую работу.
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