https://1prime.ru/20240822/nalogi-851063841.html

В ГД предложили освободить от налогов курян, вынужденных покинуть свои дома

В ГД предложили освободить от налогов курян, вынужденных покинуть свои дома - 22.08.2024, ПРАЙМ

В ГД предложили освободить от налогов курян, вынужденных покинуть свои дома

Курян, вынужденных покинуть свои дома, предлагается освободить от уплаты земельного, транспортного налогов и налога на имущество на 2024 и 2025 годы. С такой... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T15:43+0300

2024-08-22T15:43+0300

2024-08-22T15:43+0300

россия

госдума

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Курян, вынужденных покинуть свои дома, предлагается освободить от уплаты земельного, транспортного налогов и налога на имущество на 2024 и 2025 годы. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от фракции ЛДПР Владимир Кошелев."На мой взгляд, всех, кто был вынужден оставить свои дома, следует освободить от земельного налога, транспортного налога и налога на имущество за 2024 и 2025 годы", - рассказал он в беседе с агентством РИА Новости.По словам Кошелева, эта мера поддержки должна быть дополнена предоставлением дополнительного оплачиваемого отпуска для людей пострадавших от нападения с украинской стороны и вынужденных покинуть свое место жительства.Депутат считает, что компании также должны проявить социальную ответственность и предоставить оплачиваемые отпуска сотрудникам на время, пока они обустроятся в другом месте или ищут новую работу.

https://1prime.ru/20240822/vyplata-851062313.html

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россия, госдума