https://1prime.ru/20240822/nestle-851071164.html

Nestle с сентября сменит генерального директора

Nestle с сентября сменит генерального директора - 22.08.2024, ПРАЙМ

Nestle с сентября сменит генерального директора

Генеральный директор швейцарского концерна Nestle SA Марк Шнайдер (Mark Schneider) покидает свой пост. С сентября текущего года его пост займет глава... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T19:57+0300

2024-08-22T19:57+0300

2024-08-22T19:57+0300

nestle

гендиректор

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Генеральный директор швейцарского концерна Nestle SA Марк Шнайдер (Mark Schneider) покидает свой пост. С сентября текущего года его пост займет глава латиноамериканского подразделения компании Лоран Фрейше (Laurent Freixe), сообщили в компании. Занимавший пост главы компании Nestle с 2017 года Шнайдер принял решение отказаться от этой должности. Он также покинет совет директоров Nestle. Основанная в 1866 году швейцарская компания Nestle - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков. Концерну принадлежит более 400 фабрик в 83 странах, а общее число сотрудников по всему миру составляет около 270 тысяч.

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nestle, гендиректор