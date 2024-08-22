https://1prime.ru/20240822/neyrochip-851050544.html
Маск дал прогноз по распространению нейрочипов Neuralink
Маск дал прогноз по распространению нейрочипов Neuralink - 22.08.2024, ПРАЙМ
Маск дал прогноз по распространению нейрочипов Neuralink
Американский предприниматель Илон Маск выразил надежду, что уже в течение десяти лет миллионы людей могут стать обладателями мозгового импланта Neuralink. | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T05:16+0300
2024-08-22T05:16+0300
2024-08-22T05:17+0300
илон маск
neuralink
нейрочипы
https://cdnn.1prime.ru/img/84303/39/843033957_0:240:4608:2832_1920x0_80_0_0_f91ff99c3ebd58791de6b3007055c564.jpg
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск выразил надежду, что уже в течение десяти лет миллионы людей могут стать обладателями мозгового импланта Neuralink. "Если все пойдет хорошо, то в течение нескольких лет с Neuralink будут сотни людей, возможно, десятки тысяч в течение пяти лет, миллионы в течение десяти лет", – написал Маск в соцсети Х. В январе 2024 года предприниматель и основатель компании Neuralink Илон Маск сообщил, что первый в мире человек получил мозговой имплант. Им стал 29-летний Ноланд Арбо, который оказался полностью парализован в результате несчастного случая, в котором был поврежден его спинной мозг. По технологии Neuralink в область мозга Арбо, отвечающую за обработку команд двигательному аппарату, было имплантировано небольшое устройство, похожее на батарейку-таблетку, от которого отходят микропровода с электродами, получающими сигналы мозга пациента. По беспроводной сети команды мозга передаются в приложение на компьютере и таким образом владелец импланта получает возможность управлять им при помощи "силы мысли". Согласно заявлению компании, технология призвана помочь людям, утратившим возможность использовать свои конечности.
https://1prime.ru/20240805/mask-850661617.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84303/39/843033957_256:0:4352:3072_1920x0_80_0_0_c572b6915dfcf9337f8e986da47804d4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илон маск, neuralink, нейрочипы
Илон Маск, Neuralink, нейрочипы
Маск дал прогноз по распространению нейрочипов Neuralink
Маск выразил надежду, что чип Neuralink через десять лет будет у миллионов людей
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск выразил надежду, что уже в течение десяти лет миллионы людей могут стать обладателями мозгового импланта Neuralink.
"Если все пойдет хорошо, то в течение нескольких лет с Neuralink будут сотни людей, возможно, десятки тысяч в течение пяти лет, миллионы в течение десяти лет", – написал Маск в соцсети Х.
В январе 2024 года предприниматель и основатель компании Neuralink Илон Маск сообщил, что первый в мире человек получил мозговой имплант. Им стал 29-летний Ноланд Арбо, который оказался полностью парализован в результате несчастного случая, в котором был поврежден его спинной мозг.
Мозговой имплант Neuralink успешно вживлен второму человеку, сообщил Маск
По технологии Neuralink в область мозга Арбо, отвечающую за обработку команд двигательному аппарату, было имплантировано небольшое устройство, похожее на батарейку-таблетку, от которого отходят микропровода с электродами, получающими сигналы мозга пациента. По беспроводной сети команды мозга передаются в приложение на компьютере и таким образом владелец импланта получает возможность управлять им при помощи "силы мысли". Согласно заявлению компании, технология призвана помочь людям, утратившим возможность использовать свои конечности.