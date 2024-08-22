https://1prime.ru/20240822/neyrochip-851050544.html

Маск дал прогноз по распространению нейрочипов Neuralink

Маск дал прогноз по распространению нейрочипов Neuralink - 22.08.2024, ПРАЙМ

Маск дал прогноз по распространению нейрочипов Neuralink

Американский предприниматель Илон Маск выразил надежду, что уже в течение десяти лет миллионы людей могут стать обладателями мозгового импланта Neuralink. | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T05:16+0300

2024-08-22T05:16+0300

2024-08-22T05:17+0300

илон маск

neuralink

нейрочипы

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск выразил надежду, что уже в течение десяти лет миллионы людей могут стать обладателями мозгового импланта Neuralink. "Если все пойдет хорошо, то в течение нескольких лет с Neuralink будут сотни людей, возможно, десятки тысяч в течение пяти лет, миллионы в течение десяти лет", – написал Маск в соцсети Х. В январе 2024 года предприниматель и основатель компании Neuralink Илон Маск сообщил, что первый в мире человек получил мозговой имплант. Им стал 29-летний Ноланд Арбо, который оказался полностью парализован в результате несчастного случая, в котором был поврежден его спинной мозг. По технологии Neuralink в область мозга Арбо, отвечающую за обработку команд двигательному аппарату, было имплантировано небольшое устройство, похожее на батарейку-таблетку, от которого отходят микропровода с электродами, получающими сигналы мозга пациента. По беспроводной сети команды мозга передаются в приложение на компьютере и таким образом владелец импланта получает возможность управлять им при помощи "силы мысли". Согласно заявлению компании, технология призвана помочь людям, утратившим возможность использовать свои конечности.

https://1prime.ru/20240805/mask-850661617.html

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илон маск, neuralink, нейрочипы