https://1prime.ru/20240822/neytralitet-851065829.html

"Противоречит нейтралитету": в РФ прокомментировали действия Швейцарии

"Противоречит нейтралитету": в РФ прокомментировали действия Швейцарии - 22.08.2024, ПРАЙМ

"Противоречит нейтралитету": в РФ прокомментировали действия Швейцарии

Российская сторона сделает выводы в связи с действиями швейцарских властей по присоединению к "военному" шенгену, рассказали в пресс-службе посольства РФ в... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T16:43+0300

2024-08-22T16:43+0300

2024-08-22T16:43+0300

политика

нейтралитет

швейцария

военный шенген

россия

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ЖЕНЕВА, 22 авг - ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Российская сторона сделает выводы в связи с действиями швейцарских властей по присоединению к "военному" шенгену, рассказали в пресс-службе посольства РФ в Берне.Ранее правительство государства объявило, что Швейцария намерена присоединиться к проекту Евросоюза "Военная мобильность", который направлен на облегчение передвижения войск и военной техники по территории Европы. В пресс-службе посольства также подчеркнули, что подобный шаг противоречит заявленному статусу нейтралитета страны."Обратили внимание на решение Федерального совета Швейцарии о присоединении Конфедерации к проекту ЕС "Военная мобильность". Со всей очевидностью оно не пойдет на пользу безопасности Швейцарии", - подчеркнули представители посольства.В ноябре прошлого года глава Объединенного командование по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк в интервью агентству Reuters заявил о желании создать "военный Шенген", в рамках которого войска стран альянса смогут свободно перемещаться по территории Евросоюза. Как заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, такие идеи усиливают напряженность в Евросоюзе. По его словам, заявления о "военном Шенгене" демонстрируют нежелание Европы следовать принципу неделимой безопасности, а также прислушиваться к озабоченностям России.

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нейтралитет, швейцария, военный шенген, россия