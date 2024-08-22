https://1prime.ru/20240822/neytralitet-851065829.html
"Противоречит нейтралитету": в РФ прокомментировали действия Швейцарии
"Противоречит нейтралитету": в РФ прокомментировали действия Швейцарии - 22.08.2024, ПРАЙМ
"Противоречит нейтралитету": в РФ прокомментировали действия Швейцарии
Российская сторона сделает выводы в связи с действиями швейцарских властей по присоединению к "военному" шенгену, рассказали в пресс-службе посольства РФ в... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T16:43+0300
2024-08-22T16:43+0300
2024-08-22T16:43+0300
политика
нейтралитет
швейцария
военный шенген
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/76289/27/762892738_0:424:4692:3063_1920x0_80_0_0_cc5bdf15f322df951c403786956b32cb.jpg
ЖЕНЕВА, 22 авг - ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Российская сторона сделает выводы в связи с действиями швейцарских властей по присоединению к "военному" шенгену, рассказали в пресс-службе посольства РФ в Берне.Ранее правительство государства объявило, что Швейцария намерена присоединиться к проекту Евросоюза "Военная мобильность", который направлен на облегчение передвижения войск и военной техники по территории Европы. В пресс-службе посольства также подчеркнули, что подобный шаг противоречит заявленному статусу нейтралитета страны."Обратили внимание на решение Федерального совета Швейцарии о присоединении Конфедерации к проекту ЕС "Военная мобильность". Со всей очевидностью оно не пойдет на пользу безопасности Швейцарии", - подчеркнули представители посольства.В ноябре прошлого года глава Объединенного командование по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк в интервью агентству Reuters заявил о желании создать "военный Шенген", в рамках которого войска стран альянса смогут свободно перемещаться по территории Евросоюза. Как заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, такие идеи усиливают напряженность в Евросоюзе. По его словам, заявления о "военном Шенгене" демонстрируют нежелание Европы следовать принципу неделимой безопасности, а также прислушиваться к озабоченностям России.
https://1prime.ru/20240822/front-851065527.html
швейцария
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76289/27/762892738_22:0:4670:3486_1920x0_80_0_0_47626c3d188b03b60189263f4b120e9c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нейтралитет, швейцария, военный шенген, россия
Политика, Нейтралитет, ШВЕЙЦАРИЯ, военный Шенген, РОССИЯ
"Противоречит нейтралитету": в РФ прокомментировали действия Швейцарии
Посольство: Москва сделает выводы после вступления Швейцарии в "военный Шенген"
ЖЕНЕВА, 22 авг - ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Российская сторона сделает выводы в связи с действиями швейцарских властей по присоединению к "военному" шенгену, рассказали в пресс-службе посольства РФ в Берне.
Ранее правительство государства объявило, что Швейцария намерена присоединиться к проекту Евросоюза "Военная мобильность", который направлен на облегчение передвижения войск и военной техники по территории Европы.
В пресс-службе посольства также подчеркнули, что подобный шаг противоречит заявленному статусу нейтралитета страны.
"Обратили внимание на решение Федерального совета Швейцарии о присоединении Конфедерации к проекту ЕС "Военная мобильность". Со всей очевидностью оно не пойдет на пользу безопасности Швейцарии", - подчеркнули представители посольства.
"Прорезали насквозь". На Западе раскрыли, что произошло в ДНР
В ноябре прошлого года глава Объединенного командование по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк в интервью агентству Reuters заявил о желании создать "военный Шенген", в рамках которого войска стран альянса смогут свободно перемещаться по территории Евросоюза. Как заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, такие идеи усиливают напряженность в Евросоюзе. По его словам, заявления о "военном Шенгене" демонстрируют нежелание Европы следовать принципу неделимой безопасности, а также прислушиваться к озабоченностям России.