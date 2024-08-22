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"Мусорный" фонд скупает долги Украины. Зачем он это делает

"Мусорный" фонд скупает долги Украины. Зачем он это делает - 22.08.2024, ПРАЙМ

"Мусорный" фонд скупает долги Украины. Зачем он это делает

Фонд, специализирующийся на покупке "мусорных" облигаций, обошел почти всех своих конкурентов, набрав долговые обязательства корпораций Украины, говорится в... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T11:23+0300

2024-08-22T11:23+0300

2024-08-22T11:23+0300

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Фонд, специализирующийся на покупке "мусорных" облигаций, обошел почти всех своих конкурентов, набрав долговые обязательства корпораций Украины, говорится в статье Bloomberg."Восточноевропейское государство стало крупнейшей страной для фонда Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund стоимостью 470 миллионов долларов под управлением Arkaim Advisors, который в этом году вернул 12% прибыли и обошел 99% аналогов", - сказано в материале.Компания владеет долговыми обязательствами государственных компаний "Нафтогаз" и "Украинские железные дороги", а также горнодобывающей компании "Метинвест". Эти компании обеспечили одну из самых высоких доходностей на развивающихся рынках в этом году - около 73%, 52% и 19% соответственно, в то время как средний показатель для компаний-аналогов с нежелательным рейтингом составляет 9,4%, отмечается в публикации."У этих ребят есть активы за пределами Украины, которые могут реально поддержать бизнес и в случае дефолта обеспечить нам достаточное восстановление, чтобы мы чувствовали себя в безопасности", - отметил в беседе с агентством главный инвестиционный директор Дмитрий Грико.На данный момент Arkaim работает над открытием хедж-фонда, который будет инвестировать исключительно в глобальные проблемные и дефолтные долги с акцентом на развивающиеся рынки, добавил также Грико.

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