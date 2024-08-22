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Ирак и Казахстан обновили планы компенсации перепроизводства нефти
Ирак и Казахстан обновили планы компенсации перепроизводства нефти - 22.08.2024, ПРАЙМ
Ирак и Казахстан обновили планы компенсации перепроизводства нефти
Ирак и Казахстан представили в секретариат ОПЕК обновленные планы компенсации излишков добычи нефти, включающие в себя июльское перепроизводство, суммарно за... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T12:02+0300
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Ирак и Казахстан представили в секретариат ОПЕК обновленные планы компенсации излишков добычи нефти, включающие в себя июльское перепроизводство, суммарно за январь-июль Ирак превысил допустимые объемы добычи в рамках ОПЕК+ на 1,44 миллиона баррелей в сутки, Казахстан - 699 тысяч баррелей в день, сообщил ОПЕК. "Секретариат ОПЕК получил от Ирака и Казахстана обновленные планы компенсации за перепроизведенные объемы за первые семь месяцев 2024 года (с января по июль 2024 года), которые составили около 1,44 миллиона баррелей в сутки для Ирака и 699 тысяч баррелей в сутки для Казахстана, согласно оценкам независимых источников", - говорится в заявлении ОПЕК.
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россия, опек
Ирак и Казахстан обновили планы компенсации перепроизводства нефти
ОПЕК: Ирак и Казахстан обновили планы компенсации перепроизводства нефти
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Ирак и Казахстан представили в секретариат ОПЕК обновленные планы компенсации излишков добычи нефти, включающие в себя июльское перепроизводство, суммарно за январь-июль Ирак превысил допустимые объемы добычи в рамках ОПЕК+ на 1,44 миллиона баррелей в сутки, Казахстан - 699 тысяч баррелей в день, сообщил ОПЕК.
"Секретариат ОПЕК получил от Ирака и Казахстана обновленные планы компенсации за перепроизведенные объемы за первые семь месяцев 2024 года (с января по июль 2024 года), которые составили около 1,44 миллиона баррелей в сутки для Ирака и 699 тысяч баррелей в сутки для Казахстана, согласно оценкам независимых источников", - говорится в заявлении ОПЕК.