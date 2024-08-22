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В России снизился спрос на палатки для турпоходов

В России снизился спрос на палатки для турпоходов - 22.08.2024, ПРАЙМ

В России снизился спрос на палатки для турпоходов

Спрос на палатки и тенты для туристических походов в среднем по России в текущем году снизился на 23%, однако в отдельных городах - Казани, Екатеринбурге и... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T08:34+0300

2024-08-22T08:34+0300

2024-08-22T08:34+0300

россия

туризм

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Спрос на палатки и тенты для туристических походов в среднем по России в текущем году снизился на 23%, однако в отдельных городах - Казани, Екатеринбурге и Волгограде - выросли, говорится в исследовании онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта "Всеинструменты.ру". "Онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта "ВсеИнструменты.ру" провёл исследование спроса на товары для туризма и активного отдыха в России за 2024 год и сравнил полученные данные с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на палатки и тенты показал смешанную динамику. По России продажи снизились на 23%. При этом в некоторых регионах, таких как Казань, Екатеринбург и Волгоград, наблюдается значительный рост спроса — на 160%, 115% и 20% соответственно", - сказано в исследовании. Другие атрибуты туризма тоже не продемонстрировали однозначной региональной динамики. Например, спрос на туристическую мебель в Казани вырос в 4,3 раза, а в Екатеринбурге - в 2,2 раза. Жители Нижнего Новгорода стали на 37% больше интересоваться туристической мебелью, а москвичи - на 15%. В то же время Волгоград показал снижение на 47%, а Пермь на 39%. Интерес к рюкзакам сохраняется на высоком уровне по всей стране. Снижение интереса к этой категории наблюдается лишь в Волгограде и Воронеже. "Спрос на мультитулы показывает положительную динамику в Самаре (+300%) и Перми (+167%). В то же время в Волгограде и Воронеже интерес к категории снизился на 20% и 17% соответственно. Челябинск продемонстрировал стабильность без изменения спроса... Отдельного внимания заслуживает рост спроса на аптечки. По всей стране популярность категории выросла на 15%. В Перми, например, аптечки покупали в шесть раз активнее", - сказано в исследовании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, туризм