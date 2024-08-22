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Казахстан заключил договор о союзнических отношениях с Таджикистаном

Казахстан заключил договор о союзнических отношениях с Таджикистаном - 22.08.2024, ПРАЙМ

Казахстан заключил договор о союзнических отношениях с Таджикистаном

Главы Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Таджикистана Эмомали Рахмон подписали в Душанбе договор о стратегическом партнерстве между государствами, рассказали... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T17:58+0300

2024-08-22T17:58+0300

2024-08-22T17:58+0300

экономика

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таджикистан

партнерство

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АСТАНА/ДУШАНБЕ, 22 авг - ПРАЙМ. Главы Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Таджикистана Эмомали Рахмон подписали в Душанбе договор о стратегическом партнерстве между государствами, рассказали пресс-службе казахстанского президента. В пресс-службе также сообщили, что президенты дополнительно подписали 15 документов, направленных на развитие сотрудничества в нефтегазовой области, сферах сельского хозяйства, цифровых технологий, а также меморандум о взаимопонимании между казахстанской атомной компанией "Казатомпром" и предприятием "Таджикские редкие металлы". Рахмон заявил, что этот шаг поспособствует построению надежного фундамента для стратегического партнёрства между странами. "Этот важнейший документ, безусловно, открывает новую страницу в истории сотрудничества двух стран", - подчеркнул президент Таджикистана.

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казахстан, таджикистан, партнерство