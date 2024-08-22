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Штрафы на сотни тысяч. Какие изменения ждут водителей с 1 сентября

Штрафы на сотни тысяч. Какие изменения ждут водителей с 1 сентября - 22.08.2024, ПРАЙМ

Штрафы на сотни тысяч. Какие изменения ждут водителей с 1 сентября

С 1 сентября вступят в силу несколько изменений в части санкций за нарушение ПДД, рассказал агентству “Прайм” заведующий филиалом московской коллегии адвокатов... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T02:02+0300

2024-08-22T02:02+0300

2024-08-22T02:02+0300

юрист

анатолий миронов

дорожные штрафы

штрафы гибдд

пдд

аптечка

такси

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. С 1 сентября вступят в силу несколько изменений в части санкций за нарушение ПДД, рассказал агентству “Прайм” заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.По словам юриста, за нарушения правил проезда по платным дорогам будут наказывать иначе. Теперь нормы Кодекса об административных правонарушениях будут действовать исключительно на федеральных дорогах, а на региональных трассах - нормы того или иного региона. В случае правонарушения размер штрафа на федеральном уровне остается прежним - полторы тысячи рублей для легковых автомобилей и мотоциклов и пять тысяч рублей для грузовых машин и автобусов.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеРазмер штрафа в регионах устанавливают субъекты РФ. Предполагается, что в Москве штраф для нарушителей-физлиц составит три тысячи рублей, а для юрлиц - 10 тысяч рублей.Сектор грузопассажирских перевозок тоже столкнется с новведениями. С 1 сентября запрещено принудительно высаживать из автобуса, трамвая или троллейбуса не оплатившего проезд инвалида I группы, следующего без сопровождения. “За нарушение предусмотрен штраф для водителя в размере пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей", - говорит Миронов.Предпринимателей ждет другая новация. Теперь санкции за осуществление не предусмотренной законодательством РФ предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров, багажа и грузов либо распространение информации о ее осуществлении внесены в ст. 14.1.2. КоАП РФ. Часть 5, которой дополнена эта статья, предусматривает наложение штрафа на граждан и должностных лиц в размере 50 тысяч рублей; на юридических лиц - 400 тысяч рублей.Все эти меры, как указывает адвокат, направлены на обеспечение безопасности перевозок, сохранение жизни и здоровья человека. С этой же целью с 1 сентября вводится обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Это позволит увеличить выплаты пострадавшим в ДТП, но и может повлечь за собой увеличение стоимости поездки в такси.К тому же тренду заботы о жизни и здоровье юрист относит и обновление состава аптечки автомобилиста. С приходом осени вместе с иными средствами первой помощи там должно быть и спасательное одеяло. "Но никакой законодатель, никакие государственные институты в полной мере не могут обеспечить безопасность без личного участия каждого из нас в этом процессе. Будьте благоразумны, соблюдайте закон", - заключил Миронов.

https://1prime.ru/20240821/taksi-851013277.html

https://1prime.ru/20240813/aptechka-850853795.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

юрист, анатолий миронов, дорожные штрафы, штрафы гибдд, пдд, аптечка, такси