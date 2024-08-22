https://1prime.ru/20240822/peregovory-851052793.html

СМИ узнали о намерении Киева подготовить переговоры с Россией осенью

СМИ узнали о намерении Киева подготовить переговоры с Россией осенью - 22.08.2024, ПРАЙМ

СМИ узнали о намерении Киева подготовить переговоры с Россией осенью

Киев намерен начать подготовку к возможным переговорам с Россией уже этой осенью. Об этом пишет издание Kyiv Independent со ссылкой на источники близкие к... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T08:31+0300

2024-08-22T08:31+0300

2024-08-22T08:31+0300

политика

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переговоры

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Киев намерен начать подготовку к возможным переговорам с Россией уже этой осенью. Об этом пишет издание Kyiv Independent со ссылкой на источники близкие к Владимиру Зеленскому."Украинские власти намерены этой осенью подготовить почву для возможных переговоров с Россией", — сказано в материале.Отмечается, что в рамках этих переговоров может быть затронуть обмен пленными в формате "всех на всех", продовольственная и ядерная безопасность.В Москве в свою очередь отмечали, что российская сторона не намерена начинать переговоры на фоне нападения ВСУ на Курскую область. Глава государства Владимир Путин подчеркивал, что Россия не будет вести диалог со страной, которая наносит неизбирательные удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре.

https://1prime.ru/20240821/peregovory-851036048.html

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украина, россия, переговоры