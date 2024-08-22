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СМИ узнали о намерении Киева подготовить переговоры с Россией осенью - 22.08.2024, ПРАЙМ
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СМИ узнали о намерении Киева подготовить переговоры с Россией осенью
СМИ узнали о намерении Киева подготовить переговоры с Россией осенью - 22.08.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали о намерении Киева подготовить переговоры с Россией осенью
Киев намерен начать подготовку к возможным переговорам с Россией уже этой осенью. Об этом пишет издание Kyiv Independent со ссылкой на источники близкие к... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T08:31+0300
2024-08-22T08:31+0300
политика
украина
россия
переговоры
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Киев намерен начать подготовку к возможным переговорам с Россией уже этой осенью. Об этом пишет издание Kyiv Independent со ссылкой на источники близкие к Владимиру Зеленскому."Украинские власти намерены этой осенью подготовить почву для возможных переговоров с Россией", — сказано в материале.Отмечается, что в рамках этих переговоров может быть затронуть обмен пленными в формате "всех на всех", продовольственная и ядерная безопасность.В Москве в свою очередь отмечали, что российская сторона не намерена начинать переговоры на фоне нападения ВСУ на Курскую область. Глава государства Владимир Путин подчеркивал, что Россия не будет вести диалог со страной, которая наносит неизбирательные удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре.
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украина, россия, переговоры
Политика, УКРАИНА, РОССИЯ, переговоры
08:31 22.08.2024
 
СМИ узнали о намерении Киева подготовить переговоры с Россией осенью

Kyiv Independent: Киев планирует осенью начать подготовку к мирным переговорам

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Киев намерен начать подготовку к возможным переговорам с Россией уже этой осенью. Об этом пишет издание Kyiv Independent со ссылкой на источники близкие к Владимиру Зеленскому.
"Украинские власти намерены этой осенью подготовить почву для возможных переговоров с Россией", — сказано в материале.
Отмечается, что в рамках этих переговоров может быть затронуть обмен пленными в формате "всех на всех", продовольственная и ядерная безопасность.
В Москве в свою очередь отмечали, что российская сторона не намерена начинать переговоры на фоне нападения ВСУ на Курскую область. Глава государства Владимир Путин подчеркивал, что Россия не будет вести диалог со страной, которая наносит неизбирательные удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре.
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