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Путин позвонил раненному Поддубному и поздравил его с днем рождения
Путин позвонил раненному Поддубному и поздравил его с днем рождения - 22.08.2024, ПРАЙМ
Путин позвонил раненному Поддубному и поздравил его с днем рождения
Президент Владимир Путин связался по телефону с военным корреспондентом ВГТРК Евгением Поддубным, который восстанавливается после тяжелого ранения в Курской... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T12:36+0300
2024-08-22T12:36+0300
2024-08-22T12:36+0300
владимир путин
сво
курская область
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Президент Владимир Путин связался по телефону с военным корреспондентом ВГТРК Евгением Поддубным, который восстанавливается после тяжелого ранения в Курской области, сообщили в пресс-службе Кремля."Путин поздравил его с днем рождения, пожелал ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе", - цитирует главу государства пресс-служба.Седьмого августа Поддубный был ранен в Курской области в результате атаки беспилотника ВСУ. Местный житель помог ему выбраться с места аварии. Медики не сразу поняли, что перед ними известный корреспондент, обработали раны и отправили в больницу, рассказывал позже военный корреспондент издания "Комсомольская правда" Александр Коц. После этого Поддубного доставили в Москву.
https://1prime.ru/20240809/ranenie-850767020.html
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владимир путин, сво, курская область
Владимир Путин, СВО, Курская область
Путин позвонил раненному Поддубному и поздравил его с днем рождения
Путин позвонил раненному в Курской области Поддубному в его день рождения
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Президент Владимир Путин связался по телефону с военным корреспондентом ВГТРК Евгением Поддубным, который восстанавливается после тяжелого ранения в Курской области, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Путин поздравил его с днем рождения, пожелал ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе", - цитирует главу государства пресс-служба.
Седьмого августа Поддубный был ранен в Курской области в результате атаки беспилотника ВСУ. Местный житель помог ему выбраться с места аварии. Медики не сразу поняли, что перед ними известный корреспондент, обработали раны и отправили в больницу, рассказывал позже военный корреспондент издания "Комсомольская правда" Александр Коц. После этого Поддубного доставили в Москву.
Военкор Коц раскрыл детали спасения Поддубного