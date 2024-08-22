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Губернатор сообщил об увеличении числа спасенных в порту "Кавказ"

Губернатор сообщил об увеличении числа спасенных в порту "Кавказ" - 22.08.2024, ПРАЙМ

Губернатор сообщил об увеличении числа спасенных в порту "Кавказ"

Число спасенных членов экипажа затонувшего в ходе атаки ВСУ парома в порту "Кавказ" возросло до 17 человек, рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T20:57+0300

2024-08-22T20:57+0300

2024-08-22T20:57+0300

происшествия

порт кавказ

атака

всу

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МОКВА, 22 авг – ПРАЙМ. Число спасенных членов экипажа затонувшего в ходе атаки ВСУ парома в порту "Кавказ" возросло до 17 человек, рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что поиски еще двоих членов команды продолжаются.В четверг оперативный штаб региона доложил об атаке на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". В результате пожара судно затонуло.

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порт кавказ, атака, всу