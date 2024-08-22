https://1prime.ru/20240822/press-851030500.html

17 и 18 октября в Москве пройдет VI федеральный форум "Производительность 360"

17 и 18 октября в Москве пройдет VI федеральный форум "Производительность 360" - 22.08.2024, ПРАЙМ

17 и 18 октября в Москве пройдет VI федеральный форум "Производительность 360"

Регистрация на VI федеральный форум "Производительность 360" открыта. В 2024 году главное событие по обмену опытом повышения эффективности бизнеса пройдет с 17... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T10:00+0300

2024-08-22T10:00+0300

2024-08-22T10:00+0300

пресс-релизы

форум

производительность труда

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851030500.jpg?1724310002

Регистрация на VI федеральный форум "Производительность 360" открыта. В 2024 году главное событие по обмену опытом повышения эффективности бизнеса пройдет с 17 по 18 октября в Москве в технопарке "Сколково". Более 70 экспертов по созданию и развитию производственных систем выступят перед участниками мероприятия. Итогом станут готовые решения для вовлечения сотрудников компаний в культуру непрерывных улучшений и развития бизнеса. Организаторы форума — Минэкономразвития России и Федеральный центр компетенций (ФЦК) при поддержке Правительства города Москвы.Главные темы VIфедерального форума — преодоление кадрового дефицита и развитие федерального проекта "Производительность труда" до 2030 года в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Мероприятие посетят около 1 тыс. человек, в том числе собственники и руководители крупных российских компаний."Форум — это возможность обсудить совместно с бизнесом и экспертным сообществом обновленный федеральный проект „Производительность труда“. Перед ним стоят амбициозные задачи не только по совершенствованию производственной культуры на заводском уровне, но и по выработке решений для повышения эффективности экономики в целом. С учетом текущей ситуации на рынке труда и санкционного давления нам необходимо активизировать внутренние ресурсы через улучшение условий труда, применение современных решений, устранение барьеров", — сообщил заместитель министра экономического развития Мурат Керефов."Тематика форума сконцентрирована на актуальной повестке — внедрении наиболее действенных инструментов для роста бизнеса, наращивания объемов производства и преодоления дефицита кадров — ключевой проблемы, с которой сегодня сталкивается почти каждое предприятие. На площадке форума соберутся компании-лидеры, доказавшие свою эффективность. Их опыт в повышении производительности труда можно и нужно тиражировать", — отмечает генеральный директор ФЦК Николай Соломон.Деловая программа мероприятия включает три трека: "Государство для бизнеса", "Инвестиции в человеческий капитал" и "Лучшие отраслевые практики".В первый день запланированы 12 тематических сессий с фокусом на отраслевую экспертизу нацпроекта. Среди них — перспективы развития российского машиностроения, строительства, сельского хозяйства, социальной и ИТ-сферы. Во второй день пройдут мастер-классы от ведущих тренеров нацпроекта.На мероприятии будет работать зона "Экспо" с демонстрацией услуг ФЦК по производственному, управленческому и ИТ-консалтингу, а также Академии производительности ФЦК.Для участия в форуме необходимо подать заявку на официальном сайте forum-360.ru. Для представителей компаний и организаций, имеющих учетную запись на портале "Производительность.рф", доступна упрощенная регистрация.Для аккредитованных участников мероприятие бесплатное, затраты касаются только стоимости проезда до места проведения форума и проживания. Предварительная аккредитация обязательна, поскольку количество мест ограниченно. Также для аккредитованных участников будет открыт доступ к специальным условиям на размещение в партнерских гостиницах форума, услугам трансфера, культурной программе и другим опциям.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пресс-релизы, форум, производительность труда